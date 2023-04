Nyopererte Niklas Baarli: – Blir mye grøt fremover

Tirsdag forrige uke opererte programleder og TV-profil, Niklas Baarli (33), kjeven.

Til God kveld Norge forteller Baarli at han hadde en feilstilling i kjeven som gjorde at han fikk stadig økende underbitt og mye vondt i hodet.

– For å ikke få ordentlig «fuglebrett» og masse migrene når jeg blir eldre, så bestemte legene seg for at det var lurt å flytte overkjeven frem, forteller han.

– Voldsomme greier

Baarli opererte på St. Olavs i Trondheim og forteller at han ble liggende på sykehuset to dager etter operasjonen for smertekontroll.

– De har løsnet overkjeven og så har de flyttet den frem noen milimeter og så har de bolta den fast igjen. Så det var relativt voldsomme greier.

Til tross for at han er nyoperert, skal han tilbringe påsken på hytta.

– Jeg klarer det viktigste. Jeg klarer å sitte i solveggen på hytta med en øl og så gleder meg til bedre dager.

– Blir mye grøt

Videre forteller TV-profilen at han må holde seg til «bløt» mat i tiden fremover.

– Jeg kan ikke spise noe på fem-seks uker. Det blir mye grøt, suppe og pudding fremover. Jeg gruer meg veldig til femte uka med grøt.

Heldigvis får han god støtte fra ektemannen, Benjamin Baarli Silseth (32).

– Benjamin er sykepleier som han alltid er når det er et eller annet galt. Han har tatt på seg den hvite frakken og ordner med piller, øl og potetmos, avslutter Baarli.

Etter planen skal programlederen tilbake på frokostshowet på P5 tirsdag 11.april.