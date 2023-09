Nye voldtektsanklager mot Russell Brand

HARDT VÆR: Skuespiller og komiker Russel Brand (48) er for tiden i hardt vært, og har blitt anklagd for seksuelle overgrep og voldtekter. Foto: James Manning

Komiker og skuespiller Russell Brand (48) har blitt anklaget for å ha begått seksuelle overgrep og voldtekt.

Brand har benektet anklagene, og beskriver de som «ekstremt grove og aggressive angrep».

Han hevder at forholdene skal ha vært med samtykke, og Brand kjenner seg ikke igjen i de grove anklagene.

Søndag kom de første anklagene mot TV-personligheten. Overgrepene skal ha vært mot fire kvinner mellom 2006 og 2013.



Mandag ettermiddag har enda en kvinne kommet fram med anklager mot Brand. Denne gang skal hendelsen ha funnet sted i Soho i London tilbake i 2003.

– Politibetjenter er i kontakt med kvinnen og vil tilby henne støtte, sier politiet i en pressemelding.

Britisk politi bekrefter til BBC at de har mottatt en anmeldelse. Anmeldelsen som ble levert søndag, er fra en annen kvinne enn de fire som i helgen kom med anklagene mot Russell

The Times melder at Brand i tillegg til den siste anmeldelsen, er anklagd for følgende:

En kvinne hevder at Brand overfalt henne som 16-åring, da han var i 30-årene. Videre beskriver hun forholdet som emosjonelt og seksuelt voldelig.



En annen kvinne hevder at komikeren skal ha voldtatt henne i hans hjem i Los Angeles. Ifølge medisinske journaler, kommer det fram at hun samme dag som den angivelige voldtekten, skal ha blitt behandlet på et krisesenter.

Den tredje kvinnen hever at Brand overfalt henne seksuelt i Los Angeles. Brand og kvinnen skal ha vært kollegaer på tidspunktet hendelsen skal ha skjedd. Kvinnen hevder også at Brand skal ha truet med å ta henne til retten om hun fortalte om det angivelige overgrepet.

Den fjerde kvinnen hevder at Brand skal ha påført henne fysisk og psykisk vold, i tillegg til å ha utsatt henne for et seksuelt overgrep.

Ingen av disse fire har foreløpig anmeldt anklagene til politiet.



Nekter for anklagene

Brand benektet anklagene på forhånd i en video han selv postet fredag, med tittelen «So, this is happening».

I videoen mener Brand at han er utsatt for et «koordinert angrep», med «svært alvorlig påstander» som Brand absolutt ikke skal kjenne seg igjen i.

Fjernet Brand fra TV-serier



Søndag sa en talsperson for BBC at etterforskningen hadde «inneholdt alvorlige påstander som strekker seg over en årrekke».



Channel 4 på sin side har fjernet en rekke TV-episoder med Brand fra sin plattform.

Disse inkluderer en episode av «The Great Celebrity Bake Off» fra 2019, og bokssettet til «Big Brother's Big Mouth», reality-TV-spin-off-showet frontet av Brand.

Komedieshow utsettes

I lys av anklagene, har flere av Brands kommende humorshow blitt utsatt.

En uttalelse fra promotørene av Brands Bipolarisation turne sier følgende:

– Vi utsetter de siste veldedighet for avhengighet-showene. Vi liker det ikke, men vi vet at dere forstår.