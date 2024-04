Nye sjokk-anklager mot eksmannen

«BRANGELINA»: Eksparet, kalt «Brangelina», møttes under innspillingen av den romantiske actionfilmen «Mr. & Mrs. Smith», som hadde premiere i 2005. Foto: AP / NTB

Feiden mellom Angelina Jolie og Brad Pitt fortsetter etter at førstnevnte kommer med nye beskyldninger.

Etter åtte år er skilsmissen mellom Mr. & Mrs. Smtih-skuespiller Angelina Jolie (48) og Brad Pitt (60) fortsatt ikke endelig og signert.

Anklagene flyr frem og tilbake mellom de to verdensstjernene, og nå er nye avsløringer lagt på bordet.

Flyturen i 2016

Store deler av verden forelsket seg i skuespillerne da de figurerte som Mr. and Mrs. Smith i filmen med samme navn i 2004.

Under innspillingen var Pitt fortsatt i et forhold med Jennifer Aniston (55), men det tok ikke lang tid før han og Jolie var et par.



På 2010-tallet var «Brangelina» et av verdens mest kjente par. Men det en gang perfekte skuespillerparet har de siste åtte årene blitt til bitre fiender.

GIFTET SEG: Eksparet giftet seg i 2014. Da Jolie søkte om skilsmisse bare to år senere, sjokkerte det hele Hollywood. Foto: Mark J. Terrill

Det var i 2016 at en skjebnesvanger flytur tilsynelatende endret alt. Paret fløy med barna deres på et privatfly og Pitt skal ha blitt voldelig mot både Jolie og deres barn.

Pitt skal ha vært påvirket av alkohol og blant annet helt øl over Jolie og tatt tak i hodet hennes, kvalt et av barna og slått en annen i ansiktet.

I forbindelse med hendelsen på flyet, anklaget Jolie Pitt for flere tilfeller av vold og ydmykelse av barna deres - de nå 15 år gamle tvillingene Vivienne og Knox, 22 år gamle Maddox, 20 år gamle Pax , 19 år gamle Zahara og 17 år gamle Shiloh.

Pitt avviste alle anklager, og etter at politiet etterforsket saken, ble Hollywood-stjernen verken siktet eller tiltalt.

Men ifølge Jolie var episoden på flyturen i 2016 ikke første gang eksmannen skal ha vært fysisk ovenfor henne.

Nye rettspapirer viser nemlig at Angelina Jolie har mer krutt på lager.

Nye rettspapirer

I de nye dokumentene, som i stor grad handler om eksparets herskapelige vingård i Frankrike, kommer det også fram nye detaljer.



De nye påstandene omhandler at Pitt skal ha vært voldelig opp til flere ganger før hendelsen på flyet i 2016.



Det melder People, som har fått innsyn i rettsdokumentene.



I den nye innleveringen kommer Jolies advokater med påstanden:

«Mens Pitts historie med fysisk mishandling av Jolie startet i god tid før familiens flyreise fra Frankrike til Los Angeles i september 2016, markerte denne flyturen første gang han rettet sine fysiske overgrep mot barna. Jolie forlot ham umiddelbart», står det.

Jolie og hennes advokater utdyper ikke hvordan Pitt angivelig skal ha vært voldelig mot henne, men det er høyst sannsynlig bare et spørsmål om tid før flere detaljer kommer frem.



En representant for Pitt ønsker ikke kommentere Jolies nye påstander.



Full krig om vingården

Ikke nok med at det er rettet nye voldsanklager mot Pitt; det er nemlig full krangel om vingården Chateau Miraval i Frankrike, som Jolie en gang eide sammen med eksmannen.

Det var også her de to ble gift i 2014.

VINGÅRDEN: Vingården Château Miraval ble eid av dem i fellesskap. Det har ført til uendelig rettsstrid etter bruddet. Foto: Michel Gangne

Striden bunner i at Pitt mener at han og Jolie ble enige om at ingen av partene skulle selge slottet og den tilhørende vingården, uten samtykke fra den andre parten.



I 2021 solgte likevel Jolie vingården i all hemmelighet til en russisk forretningsmann ved navn Yuri Shefler, noe som ikke falt i god jord hos Pitt.

Jolies advokater skriver i rettsdokumentene at det aldri ville skjedd, dersom Pitt hadde kjøpt ekskonas andel da han fikk tilbudet.

Jolies advokater hevder nemlig at Brad Pitt bare ville kjøpe henne ut hvis hun signerte en taushetserklæring om samlivsbruddet, og dermed avstår fra å uttale seg om saken og offentligheten fra å få innsikt i forholdet deres.

Eksparet har enda ikke kommet til en enighet om formalitetene.