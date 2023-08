Nye regler for deltakerne i «16 ukers helvete»

Seks profilerte personer har nylig gjennomført en intensiv innspillingsperiode til den tredje sesongen av livsstilsprogrammet «16 ukers helvete» for TVNorge og Discovery+.

Programmet skal sendes til høsten, og ledes av tidligere langrennsstjerne Martin Johnsrud Sundby (38).

Underveis i innspillingen har vi imidlertid kunnet følge utviklingen av livsstilsendring hos flere av deltakerne tett.

Deler resultater

Nylig delte manusforfatter og skuespiller Espen P.A. Lervaag (46) et innlegg på egen Instagram- og Facebook-profil, der han viser frem bilde fra før og etter innspillingen.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Flere kjente har kommet med ros etter at siste økt av innspillingsperioden var over.

– Du og duuuuu så flink du har vært, Espen, skriver værprofil Eli Kari Gjengedal i en kommentar.



– Jøje meg, Espen! Du ser ut som en stram konfirmant, skriver God morgen Norge-programleder Vår Staude.



– Wow! Sykeste progresjonen, utrolig kult å følge deg, skriver TV-profil Mayoo Indiran.



Publikum har i fått et tettere innblikk i opplegget til deltakerne gjennom hele perioden. Både Mia Gundersen (61) og influenser Martine Halvorsen (25) har jevnlig delt innlegg med detaljer fra innspillingen.

Halvorsen kunne forrige uke avsløre at hun hadde gjennomført den tøffeste fysiske utfordringen noensinne, over de sju fjell i Bergen i et voldsomt vær.

– Det hadde jeg aldri klart for 16 uker siden, skriver hun under en serie bilder fra turen.

Følgerne har kunnet henge på deltakerne i alt fra fysiske prøvelser på gården til Olaf Tufte, over fjelltopper i Telemark, til cross fit-trening og generelle betraktninger om utvikling og egne resultater.

– Nå nærmer vi oss slutten av «16 ukers helvete» og jeg har blitt mer aktiv kombinert med det sosiale og kos. Det kommer jeg til å fortsette med, skriver Mia Gundersen i et innlegg på Instagram.



Bekrefter endringer

Hyppige oppdateringer fra deltakerne er imidlertid nytt for sesongen. Tidligere har deltakerne hatt strengere regler for hva de har lov til å dele med sine følgere mens innspillingen pågår.

Til God kveld Norge sier Mia Gundersen at de som deltakere har fått lov til å dele, men at de ikke har hatt helt frie tøyler.

Espen P.A. Lervaag sier følgende om deling av innhold fra innspillingen i egne kanaler:

– Jeg har bare brukt hodet, egentlig. Jeg kan jo ikke forsvinne (bokstavelig talt) til siste programmet er sendt på lufta.

Når God kveld Norge tar kontakt med Discovery+ får vi bekreftet at deltakerne har fått lov til å dele mer fra innspillingsperioden denne sesongen enn tidligere.



– Hva er årsaken til at dere har gitt deltakerne friere tøyler?

– Vi syns ikke det er nødvendig å strupe deltakernes mulighet til å være til stede i sosiale medier i en så lang periode som innspillingen tar, og vi synes det er bare er hyggelig at de har lyst til å fortelle om den fine fremgangen de opplever. Om det skaper økt engasjement for programmet får vi svar på når sesongen er vist på TVNorge og Discovery+, sier kommunikasjonsdirektør Hanne McBride.

Hun understreker også at programmet i sin helhet kommer i ny drakt denne sesongen.

– Høsten 2023 har en ny versjon av programmet premiere. I «16 ukers helvete – bootcamp» skal deltakerne tilbringe mer tid sammen, og programmet dreier seg rundt seks bootcamps som deltakerne skal svette seg gjennom. På disse samlingene skal de bli enige om et stort, felles og hårete gruppemål, som de i slutten av perioden skal fullføre sammen, sier hun.