Nye bilder av Ariana Grande får fansen til å reagere: Nå svarer hun

Kommentarer om Ariana Grandes (29) kropp har sirkulert på nettet de siste dagene.

Det kommer etter at Grande ble fotografert i forrige uke, mens hun forlot en klubb i London.

Fans og kritikere av sangeren har reagert på bildene, og sammenligner de med eldre bilder av Grande.

– Mange måter å se sunn ut på

Nå tar popstjernen et oppgjør med kommentarene. I en TikTok-video deler Grande åpenhjertelig om kommentarene og egen helse.

– Jeg tror vi bør være mildere, og mindre komfortable med å kommentere andre folks kropper, sier hun i videoen.

– Det er mange forskjellige måter å se sunn og vakker ut på.

Snakker ut om egen helse

Videre åpner popstjernen seg om egen helse gjennom årene.

Hun forteller at hun er lei av at kroppen hennes blir sammenlignet med sånn hun så ut tidligere.

– Kroppen dere sammenligner min nåværende kropp med, var den mest usunne versjonen av meg selv, avslører Grande og fortsetter:

– Jeg gikk på antidepressiva, og drakk alkohol på dem. Jeg spiste dårlig, og var på det laveste punktet i mitt liv da jeg så ut som det dere anser som «sunn».

FØR: Dette bildet av popstjernen er fra 2018. Foto: Evan Agostini / AP

Grande påpeker at en aldri kan vite hva et annet menneske går gjennom. Derfor mener hun at man bør styre unna å synse om andres utseende og helse.

Videoen som nå har gått viralt har i løpet av de første 12 timene fått over 130.000 kommentarer og 8,3 millioner likerklikk.

– Jeg synes du er vakker uansett hva du går gjennom. Uansett hvilken vekt, uansett hvordan du liker å sminke deg, uansett hvilke kosmetiske prosedyrer du har hatt eller ikke hatt, sier Grande til fansen i videoen.

For øyeblikket er Grande aktuell med filmatiseringen av Broadway-musikalen «Wicked», der hun spiller rollen som Galinda. Tidligere denne måneden delte sangeren at de var halvveis ferdig med innspillingen av filmen.