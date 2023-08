Nye anklager mot Lizzo

For en uke siden kom nyheten om at artisten Melissa Viviane Jefferson (35), bedre kjent som Lizzo, saksøkes.

Flere av danserne som har jobbet med stjernen har hevdet at de har blitt utsatt for seksuell trakassering og opplevd å være i et fiendtlig arbeidsmiljø.



Nå mottar artisten seks nye anklager for blant annet upassende seksuell oppførsel. Det skriver blant andre Page Six.

Minst seks nye anklager

Ifølge NBC News skal advokater som representerer søksmålet mot sangeren ha gjennomgått og behandlet minst seks nye klager fra personer som har jobbet med henne.

Advokat Ron Zambrano forteller at firmaet hans har undersøkt forholdene for de ansatte som har jobbet med realityshowet hennes «Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls», produsert i Amazon Studios.

Her har nye anklager om et «seksuelt belastet miljø» og manglende betaling av de ansatte dukket opp, det bekrefter advokaten.

Kommentarer om vektøkning og nakenshow

I søksmålet rettet mot sangeren kommer det frem at hun skal ha utsatt flere av sine ansatte for kommentarer om vektøkning, samt hatt seksuelt nedverdigende oppførsel.

I tillegg skal hun ha fått tre kvinner til å delta i nakenshow i Amsterdam og Paris. og ha presset dem til å ta på nakendansere.



Lizzo har selv uttalt seg i saken og beskriver det hele som «fryktelig vanskelig».