Ny sjokkuttalelse: – De kongelige er de største rasistene

Prinsesse Märtha Louises (52) kommende ektemann, Durek Verrett (49), har den siste tiden vært i hardt vær.

Verrett, som omtaler seg selv som sjaman, vekket sterke reaksjoner etter at han publiserte en video på Instagram.

I videoen snakker han om barn som utagerer, skriker eller er aggressive uten grunn, og hevder at «skapninger kan gå inn i kroppen til barna dine».

Samtidig ga han råd til foreldre om hvordan de kan takle dette.

«Måten å få det til å stoppe på, er å holde barnet ditt, se dem rett inn i øynene, uansett hvor ukomfortable de føler seg, og si: Du har ingen makt her. Du er en svak skapning, og jeg sender deg inn i lyset nå. Dypt inn i lyset», sier han blant annet i videoen.

Tidligere denne uken svarte han på kritikken han har mottatt, og sa blant annet:

– Folk blir alltid sur på meg når jeg forteller dem ting de ikke ønsker høre. Når man er i den spirituelle verden må man være komfortabel med at mennesker blir sur på deg, kaller deg navn, at folk ikke forstår deg.

Fredag overrasker Verrett nok en gang, hvor han kommer med sterke beskyldninger rettet mot den norske kongefamilien.

Se og Hør omtalte saken først.



– Hun visste ikke hvordan rasisme så ut

Det gjør han i den to timer lange podkasten, «Quite Frankly», hvor amerikaneren har prinsesse Märtha Louise ved sin side.

I episoden snakker han ut om hvordan han opplevde sitt første møte med det norske samfunnet.

Verrett mener blant annet at Märtha Louise ikke forstod seg på svart kultur da de først møtte hverandre.

– Hun visste ikke hvordan rasisme så ut eller føltes, hun kjente ikke nyansene i behandlingen av svarte mennesker og forstod det ikke før forholdet vårt. Så min reaksjon og følelser for Norge var annerledes enn hva hun så i starten, fram til hun lærte om de tingene og etter hvert så det selv.



Dessuten beskriver han det norske samfunnet som xenofobisk, et begrep for fremmedfrykt.



«Vi er sånn og sånn er vi, og sånn skal det være, ellers dytter vi deg vekk», beskriver Verrett det.

Anklager kongefamilien for å være rasister

I episoden legger han skyld på janteloven, og mener at «alle» snakker seg selv ned. 49-åringen uttaler at «alle er rasistiske uten å vite det selv».

For å finne ut om Märtha Louise hadde rasisme i seg, hevder han å ha utført et triks på henne.

– Jeg gjorde et triks på henne, for å se om hun hadde rasisme i seg, og så klart hadde hun det. Hun er jo en del av kongefamilien, og de kongelige er jo de største rasistene av alle. De er de «originale», de lever i en boble og har null forståelse for det.

Verrett mener at hudfargen hans fører til at «folk ikke vil se ham for den han er».

– Det var det som skjedde i øyeblikket jeg kom til kulturen til hennes folk. De rev meg i fillebiter, skrev falske historier om meg, vridde om på alt jeg sa for å få det til å passe deres narrativ, rottet seg sammen mot meg. Hver gang de har intervjuet meg prøver de å lure meg, så de kunne få meg til å se ut som en tåpe eller klovn.

Til tross for alt det negative han hevder å ha opplevd, er ting annerledes for ham nå.

Han beskriver seg selv som «Norges mest kjente mann», noe Märtha Louise sier seg enig i.

I podkasten forteller nemlig hans kommende forlovede at hver gang de drar et sted blir de omringet av folk som vil ta bilder, men kun når Verrett er med.

God kveld Norge har vært i kontakt med det norske kongehuset, som ikke ønsker å uttale seg om saken.