Ny russebuss anmeldt: – Blir for dumt

I mars anmeldte Kvinnegruppa Ottar en russebuss fra Bryne, for pornografisk illustrasjon på utsiden.

Fredag ble det kjent at nok en russebuss har blitt anmeldt av kvinneorganisasjonen.

Det er russebussen «Donkey Schlong» fra Arendal, som nå er anmeldt for brudd på utstillingsforbudet.

Det får influenser Halvor Harsem (36), kjent som kong Halvor, til å reagere.

Harsem står selv bak designet til bussen, og mener anmeldelsen «blir for dumt».

– En buss fra Arendal som jeg spraydekorerte tidligere i år har visst blitt anmeldt av Kvinnegruppa Ottar i dag – og ALLE mediehusene har laget sak. Det blir jo for dumt, skriver han på X, tidligere kjent som Twitter.



Basert på Nintendo-figurer

Bussdesignet består blant annet av en gorilla med en stor, erigert penis. Harsem forklarer at designet er basert på spillfigurer fra Nintendo.

– Donkey Kong fått en kjempekølle etter russens ønske. Jeg synes det var og er et kjempemorsomt design. «Gorilla med stor, erigert penis» er ikke noe annet enn hva småbarnsfamilier ser i dyreparken hver eneste sommer.

Russebussen er anmeldt for brudd på straffeloven paragraf 318. Paragrafen forbyr utstilling av bilder av eksplisitt seksualisert karakter, herunder bilder av kjønnsorganer, på en lett synlig måte på offentlig sted i ervervsøyemed.

– Det er mye å kritisere både russ og leverandører for, men ved å holde på sånn som dette, så vanner man ut og ødelegger poengene i den legitime kritikken, sier han videre.



Harsem mener reaksjonene og anmeldelsen, skaper stadig større distanse til russen, som igjen «betyr at man skaper distanse til omtrent alle norske ungdommer».

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra russebussen, foreløpig uten hell.

– Åpenbart oppmerksomheten



Til God kveld Norge sier influenseren at han tror kvinnegruppen er ute etter en ting.

– Åpenbart er det oppmerksomheten dette får i media de er ute etter, og da kan man jo si hva som helst, sier han.



Harsem har dekorert russebusser i flere år, siden han var «Asker-fjortis og graffitispire» på starten av 2000-tallet. Han tror saken blir henlagt.

– Saken blir henlagt fordi det ikke er ulovlig, og denne irrelevante kvinnegruppa burde bruke andre midler for å promotere seg selv enn å plage og belaste det offentlige med unødvendige anmeldelser.



– Bekymret



Kvinneorganisasjonen begrunner anmeldelsen slik:

– Det blir vanskelig for innbyggerne i Arendal å unngå å bli eksponert for dette eksplisitte, seksuelle materialet. Vi gjør det av hensyn til dem. Og for at vi som samfunn skal ha en beskyttelse mot pornokulturen, sier leder for kvinnegruppa, Ane Stø, til Fædrelandsvennen.



– Vi er bekymret for at det er et hull i lovverket som gjør at russen kan kjøre rundt og trakassere omgivelsene sine med ekstremt seksualisert russekultur, sier hun videre.



God kveld Norge har selv forsøkt å komme i kontakt med Kvinnegruppa Ottar, men organisasjonen har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.