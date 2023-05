Ny klagesak mot Sophie Elise

Sophie Elise Isachsen (28) er en av Norges største influensere, med over 600.000 følgere på Instagram. Hun har gitt ut tre selvbiografiske bøker, driver sitt eget skjønnhetsmerke, og har tjent utallige millioner på kommersielle samarbeid.

28-åringens rolle i det offentlige har gjentatte ganger vært emne for overskrifter og debatt, blant annet som følge av å dele sine ærlige meninger om å endre på utseendet sitt. Merkevaren Sophie Elise AS vant verstingprisen Gullbarbie i 2021, en kåring av Redd Barnas ungdomsorganisasjon over hvem som får unge til å føle seg verst.

Influenseren har også skapt overskrifter som følge av åpenhet rundt alt fra pillemisbruk til utroskap, og mediefokuset toppet seg i vår etter at Isachsen delte et bilde på Instagram der venninnen holder en pose med hvitt pulver i.

Nye klager

Nå er Isachsen igjen i hardt vær, og denne gang som følge av klager mot Sophie Elise AS for reklamering av alkohol i egne kanaler.

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager på influenseren siste tid, og har nå videresendt klagene til Helsedirektoratet for oppfølging.

Klagene som er kommet inn mot Sophie Elise AS, tar for seg et innlegg hun publiserte på Instagram tidligere i mai. Innlegget er merket som annonse for Isachsens solbrillemerke The Shade. I innlegget ser man venninne og makker Fetisha Williams (29) med en flaske alkohol.



Tre klager er oversendt direktoratet på det aktuelle innlegget, som ikke lenger er synlig på Isachsens profil.

KLAGET INN: Flere har klaget inn Sophie Elise AS etter at hun publiserte dette innlegget på Instagram. Foto: Helsedirektoratet

Ifølge norsk lov, § 9–2. Reklame for alkoholholdig drikk, er det forbudt å reklamere for alkohol. Dette forbudet innebærer også at alkohol, eller kjennetegn på alkoholholdig drikk, er på annonsebilder.

Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å håndheve alkoholloven.

Helsedirektoratet sier på generelt grunnlag at å reklamere for et produkt og samtidig vise bilder av alkohol, strider mot alkoholloven.

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker. Generelt kan vi si at personer eller aktører som har økonomisk interesse i salg av alkohol verken kan omtale eller vise bilder av egne produkter, eller lenke til andres positive omtale av dem. Det er heller ikke tillatt å bruke bilder eller omtale av alkohol og drikkesituasjoner i markedsføring av andre typer varer eller tjenester, som ved salg av klær, glass, interiør, eller ved salg/utleie av eiendom og hotellrom, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Øyvind Giæver.

Da direktoratet ikke kommenterer enkeltsaker, vil de heller ikke si noe om hva som skjer med klagene som er kommet inn mot Sophie Elise AS.

– Vi ser blant annet på hvor klart og alvorlig det eventuelle bruddet er, om reklamen antas å ha stor gjennomslagskraft, potensialet for spredning eller hvor mye den har blitt spredt i sosiale medier eller hvilke virkemidler som brukes i reklamen.

Tidligere har Giæver uttalt at de i lengre tid har jobbet med å få på plass et gebyr hvor «tanken er at det skal svi litt» å bryte alkoholloven.

Inntil videre kan direktoratet fatte vedtak om retting og først dersom aktøren ikke retter opp forholdet vil det ilegges dagbøter (tvangsmulkt) inntil forholdet er rettet opp.

Helsedirektoratet påpeker at de nylig har gjennomført et større, systematisk tilsyn med sosiale medier og hjemmesider.



God kveld Norge har kontaktet Sophie Elise Isachsen for en kommentar. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Fikk refs

I fjor høst kunne God kveld Norge melde at Isachsens solbrilleselskap The Shade fikk refs av Helsedirektoratet for brudd på alkoholloven.

I et varselbrev til The Shade, slo Helsedirektoratet fast at de hadde funnet flere brudd på alkoholloven §9-2 - som går ut på at det er forbudt å reklamere for alkoholholdig drikk og bruke det i reklame for andre varer.

I brevet la de ved flere publiserte kampanjebilder og innlegg fra Instagram, hvor de mente det fremsto som at alkoholholdig drikk inngikk i markedsføringen av solbrillene.

På et av bildene satt Isachsen ved et bord med mat og drikke, som direktoratet mente førte til assosiasjoner til alkohol.

I sitt svar opplyste styreleder Jon Skappel, far til Marthe Skappel, at bilder nå var fjernet da de hadde forståelse for at de kunne være misvisende.

Han skrev videre at de er klar over alkoholloven, men at de ikke visste det var ulovlig å ha et glass i hånden.

– Det vi ikke var klar over var at stett-glass ville være et problem, skrev Skappel, og la til at alkoholloven er mer omfattende enn hva de først trodde.

Flere tatt for lovbrudd



Flere influensere har tidligere blitt tatt for brudd på alkoholloven, deriblant Caroline Berg Eriksen (36) og Martine Lunde (27). Ingen av de to mottok noen form for reaksjoner for lovbruddet, meldte NRK i 2021.

Giæver i Helsedirektoratet uttalte den gang at direktoratet ikke har anledning til å ilegge overtredelsesgebyr. Selv om dette ble vedtatt av Stortinget tre år i forveien, var det ennå ikke blitt forskriftsfestet.

– I mellomtiden kan vi bare bøtelegge ved vedvarende brudd, hvis aktøren ikke retter seg når vi påpeker brudd, sa Giæver.



Helse- og omsorgsdepartementet sendte i februar 2023 ut en høring med forslag til ny forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven.



En tøff vår

Tidligere i vår stormet det rundt Sophie Elise Isachsen, etter at influenseren publiserte et bilde av seg selv og en annen influenser på Instagram. På bildet holder den andre personen opp en liten pose med hvitt pulver.

Kringkastingsrådet mottok over 4000 klager, og saken førte til en større debatt om NRKs samarbeid med influensere, og de kommersielle oppdragene Isachsen kombinerte med å være under kontrakt med statskanalen.

2. mars annonserte Isachsen og makker Fetisha Williams at samarbeidet med NRK var over.

– NRK har ønsket at dagens avtale skal endres på en måte som legger sterke begrensninger på vår øvrige kommersielle virksomhet. Jeg har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av min virksomhet for å redde omdømmet til NRK, og vi ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet, sa influenseren i en pressemelding.

Stormen førte til at flere aktører stoppet eller frøs samarbeidet med influenseren.