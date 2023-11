Ny deltaker ute av «Maskorama»: – Kan ikke synge

I kveld var det duket for den andre sendingen av årets «Maskorama» og nok en kjendis måtte avsløre sin identitet.

Sju maskerte personer har i kveld fremført sine sanger for publikum.

Til slutt var det Rotta som måtte ta av seg masken.

Det var programleder og tidligere fotballspiller Mads Hansen (39) som gjemte seg i masken.

– Jeg har jo hatt et stort handikap i denne konkurransen. Jeg kan ikke synge. Men jeg har gjort så godt jeg kan, sier han.

ROTTE: Det var altså Mads Hansen som var Rotta. Foto: Espen Solli/Monster/NRK

Utelukkende for sønnen



I kveld fremførte han Rosa Helikopter og det ble god stemning i studio.

Til God kveld Norge sier Hansen at han var fast bestemt på å velge underholdende sanger.

– Jeg kunne sikkert tatt andre sanger, men jeg ville ta sanger jeg synes det er gøy å synge. Når jeg først skulle ryke ut på en sang, er jeg veldig tilfreds med at det var Rosa Helikopter.

Videre forteller TV-profilen at det var spesielt en faktor som fikk han til å si ja til deltakelsen.

– Jeg vil si det nesten har vært utelukkende for sønnen min som er veldig glad i «Maskorama». Da tenkte jeg at hva tenker han hvis jeg plutselig er med. Så det var litt for å ha en hemmelighet, for å så overraske han.



– Nå fikk han jo en forvarsel fra Tete som var hundre prosent sikker på at det var meg. Så det ble nok ikke noe sjokk for han.

OVERRASKET: Mads Hansen overrasket publikum da han i kveld tok av seg masken. Foto: Espen Solli

– Rotter er undervurderte

På spørsmål om hvorfor han valgte å kle seg som en rotte svarer Hansen:

– Jeg er ikke så forfengelig av meg og så synes jeg rotter er undervurderte dyr. Jeg synes mus har fått stå altfor lenge alene. At de er søte og rotter er fæle. Jeg mener at det er stort sett lang hale som er forskjellen. Bortsett fra at rotter bor i kloakken.



Han legger ikke skjul på at det blir deilig å slippe det varme kostymet.

– Det blir deilig. Nå kan jeg også dra på noen julebord, så det blir fint.



– Hvordan har det vært å skulle skjule dette for venner og bekjente?

– Jeg er stort sett hjemme, så det har ikke vært så mange å juge for, men jeg hadde nok fått trøbbel utover i desember, tror jeg. De i Spårtsklubben har jo «catchet» meg ganske greit da. Den ble kjørt med en gang. Stemme og hint var «spot on».