Ny deltaker måtte forlate «Stjernekamp»

Lørdag kveld var det nok en gang duket for «Stjernekamp» på NRK. Dette var sesongens fjerde episode av sangkonkurransen.

I kveldens program skulle artistene bryne seg på opera.

I forrige episode var det Melis som trakk det korteste strået og måtte forlate konkurransen.

I kveld måtte nok en deltaker forlate konkurransen, det var Mia Gundersen.

– Jeg skulle gjerne ha hengt med lenger. Det har vært en stor opplevelse, sier hun.

De sju andre artistene må forberede seg på en ny uke og neste gang skal de opptre med 90-tallshits som tema.

MÅTTE FORLATE: Mia Gundersen måtte forlate konkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Erfarne gjestedommere

Kveldens dommerpanel besto av den faste musikkeksperten Christine Dancke, Eli Kristin Hanssveen og Rein Alexander var kveldens gjestedommere.



Hanssveen er fast solist ved Den Norske Opera siden 2007 og kom i 2013 på fjerdeplass i Stjernekamp.



Rein Alexander har erfaring fra en rekke opera- og musikalscener. Han endte også på en fjerdeplass da han deltok i konkurransen i 2012.

Ikke nok med at det er to erfarne gjestedommere som skal være med på å bedømme artistene Ukjent for mange er nemlig at programmets faste ekspert Christine Dancke har sunget opera i flere år.

DOMMERPANELET: Kveldens dommerpanel besto av Christine Dancke, Eli Kristin Hanssveen og Rein Alexander.

Her er låtene artistene fremførte i kveld:

Odd René Andersen: «La donna è mobile» fra Rigoletto av Giuseppe Verdi (1851)

Andersen var kveldens første deltaker på scenen. Rockeren leverte en solid presentasjon av låten «La donna è mobile».

– Stemmen, mannen, myten. Du eier scenen. Du har god italiensk og gjør det med overbevisning, sier gjestedommer Rein Alexander etter opptredenen.

ITALIENSK: Odd Rene Andersen sang på italiensk. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tone Damli: «Les tringles des sistres tintaient» fra Carmen av Georges Bizet (1875)

Damli understreker at hun synes opera-oppgaven har vært utfordrende. Likevel imponerte hun dommerne med låta fra Carmen.

– Det er fransk tekst og vanskelig melodi. Jeg har prøvd å få deg til å ta med deg Tone-stemmen inn i opraen, det klarte du nå. Du er virkelig best når det gjelder, sier Hanssveen.



BEST NÅR DET GJELDER: Det sier dommer og operasanger Eli Kristin Hanssveen om Tones opptreden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Elle Maija Klefstad Bær: «Duetto buffo di due gatti» (Duett for to katter) – basert på Otello av Gioachino Rossini (1816)

Bær fremførte en «katteduett» i kveldens program.

– Du har det gøy, vi har det gøy. Dette er sangteknisk veldig bra, sier Hanssveen.



– En duett alene. Dette var jeg ganske sikker på at skulle bli en fadese. Du nailet det. Jeg elsket det, legger Rein Alexander til.



IMPONERTE: Elle Maija imponerte dommerne med sin katteduett. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Mia Gundersen: «Habanera» fra Carmen av Georges Bizet (1875)

Gundersen valgte i likhet med Damli å gå for en fra Carmen i kveld. Rogalendingen sang den opprinnelig franske sangen på engelsk.

– Jeg hadde så troa på deg. Jeg trodde du skulle være skikkelig god i opra, men opraen satt ikke helt i dag, starter Dancke.



Rein Alexander mente Gundersen møtte mer motstand i låta enn nødvendig, fordi hun valgte å synge sangen på engelsk.

ENGELSK: Mia Gundersen har valgt å synge sangen fra Carmen på engelsk. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Adrian Sellevoll: «En fuglefanger er jeg, ja» fra Tryllefløyten av Wolfgang Amadeus Mozart (1791)

Sellevoll var en operasyngende fuglefanger på scenen i kveldens program.

– Opptil flere ganger så treffer du toner som er veldig troverdig. Jeg er imponert! Dette er langt fra det du holder på med til vanlig, sier Rein Alexander.

FUGLESANGER: Adrian Sellevoll var fuglesanger på scenen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Mari Bella: «Una voce poco fa» fra Barbereren i Sevilla av Gioachino Rossini (1816)

Bella rørte Rein Alexander til tårene med sin opptreden.

– Dette er kveldens vanskeligste og det at du bare gjør det er dritkult. I dag satt det ikke helt, men det er absolutt godkjent i opra, sier Hanssveen.



UT AV KOMFORTSONEN: Mari Bella er klar på at opera-uken har vært utfordrende. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Aleksander With: «'O sole mio» av Eduardo di Capua og Alfredo Mazzucchi (1898)

With fikk stående applaus av dommerpanelet.

– Jeg reiste meg og det sier vel hva jeg synes. Strålende, sier Hanssveen.

– Nå var du på plass og det var nydelig, legger Dancke til.

SKRYT: Aleksander With fikk masse skryt for sin opptreden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Damien: «Estuans interius» fra Carmina Burana av Carl Orff (1937)

Damien leverte en solid opptreden med et spektakulært flammeshow.

– Dette er helt rått. Du er så nær til at det er hundre prosent, sier Rein Alexander etter Damiens opptreden.

Dancke og Hanssveen er også imponert over sangerens leveranse på scenen.