Ny deltager ute av «Stjernekamp»: – Helt absurd

NORSKE LÅTER PÅ NORSK: De ni deltakerne skulle synge norske låter på norsk under lørdagens sending av «Stjernekamp» Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Lørdag var det duket for tredje episode av den direktesendte sangkonkurransen «Stjernekamp» på NRK.

Det var «Norske låter på norsk» som sto for tur under kveldens program.

I tillegg til dommer Christine Schancke, var Kristian Kristensen og Bjørn Eidsvåg gjestedommere. Førstnevnte var også ukas mentor.

DOMMERPANELET: Christine Dancke, Kristian Kristensen og Bjørn Eidsvåg. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

I forrige episode var det EHI som røk ut som første deltaker, etter at ingen røk ut i første episode.

I kveldens program skulle ni bli til åtte, og det var Melis som trakk det korteste strået og måtte se seg nødt til å forlate konkurransen.

– Jeg har hatt det helt fantastisk. Det er et univers som jeg gjerne skulle blitt lenger i og jeg har blitt veldig glad i alle de fine folka. Det er helt absurd å stå her. Jeg vet ikke hva jeg skal, sier Melis til programleder Kåre Magnus Bergh.



Til God kveld Norge innrømmer sangerinnen at hun er skuffa.

– Jeg skulle gjerne ha kommet lenger. Jeg har så mye på lager som jeg har lyst til å vise frem.



– Men jeg er kjempestolt av det jeg har gjort. Jeg føler at jeg har vist en allsidighet. Man kan spekulere seg grønn i hvorfor det skjedde, men det velger jeg å ikke gjøre. Jeg vet at jeg har gjort en god jobb, og jeg er stolt, legger hun til.

Hun lover også å fortsette med musikk og kan røpe at hun snart slipper en julelåt, samt en plate neste år etterfulgt av en miniturné.

– Så det skjer ting fremover, sier artisten.



RØK UT: Melis er andre deltaker som har røket ut av «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Her er låtene artistene framførte i sjangeren norske låter på norsk:

1. Aleksander With: Menn som meg – Ramón, 2022

With var den første deltakeren på scenen lørdag kveld og trønderen valgte å synge låten «Menn som meg» på en annen dialekt enn sin egen.

– Deilig stemme, konkluderer Kristensen og legger til at sangen funket på Oslo-dialekten.

Kristensen trekker frem With som sin favoritt halvveis i sendingen.

Det er imidlertid ikke meddommer Christine Dancke helt enig i.

– Jeg merker at du prøver å slippe oss inn, eller slippe deg ut, alt ettersom. Et veldig enkelt grep er å være deg selv. Så for meg ble det veldig vanskelig med dialekten.

FØRST UT: Aleksander With var den første til å opptre under lørdagens sending. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

2. Elle Maija Klefstad Bær: Så skjønn – Kristian Kristensen, 2019

Artisten gikk for første gang på scenen uten en gitar å skjule seg bak, og dommerne var mektig imponert. – Du er et sjarmtroll. Du oser glede og naturlighet. Jeg er vilt begeistret av deg, sier Eidsvåg. Meddommer Kristensen sier seg enig, selv om han melder seg inhabil fordi han kjenner artisten fra før av. – Fette rå. Du klarer deg selv uten gitaren, du formidler helt naturlig. Du eide det her. Pluss at du er et jeklig bra forbilde.

UTEN GITAR: Elle Maija Klefstad Bær gikk for første gang på «Stjernekamp»-scena uten gitar. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

3. Adrian Sellevoll: Håper du har plass – Cezinando, 2017

Rapperen Adrian Sellevoll prøvde seg på den sårbare låta «Håper du har plass», og fikk ros for det dristige låtvalget.

– Adrian, det er tøft gjort av deg å gå for dette her. Det er ikke sårbarhet du viser mest. Du er den tøffe, den kule og den harde. Dette syns jeg rett og slett du kledde. Det er dristig av deg og jeg syns du skal gjøre det mer, sier Eidsvåg.

Christine Dancke skyter inn at hun er helt enig.

ROS: Adrian Sellevoll fikk ros av dommerne for å vise en mer sårbar side av seg selv. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

4. Mari Bella: Hjerteknuser – Kaizers Orchestra, 2010

For ni år siden sang 10 år gamle Mari Bella Hjerteknuser på Idol-scenen. Under lørdagens program tok hun en reprise av det på Stjernekamp-scenen.

En god opptreden, ifølge dommerpanelet. Likevel ber Kristensen om et ønske av artisten fremover.

– Det hadde vært interessant å se litt mer grums. For du har full oversikt, så kunne det vært mer interessant å se mer grums. Hvis det gir mening.

Dancke prøver å forklare hva Kristensen mener, og setter det litt på spissen

– Du og Adrian er litt motsatt. Du har stemmen som ditt våpen. Du synger helt latterlig bra. Jeg sitter her og tenker: «hvordan er du ikke 20 år og synger sånn?». Det er nesten ubegripelig. Samtidig har Adrian disse sterke historiene og er veldig flink til å få oss til å føle at vi suger inn det han synger. Det syns jeg er litt vanskeligere med deg.



Dommerne ber den unge artisten om å strippe det litt mer ned neste gang.

HJERTEKNUSER: Mari Bella fremførte sangen «Hjerteknuser» av Kaizers Orchestra. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

5. Odd René Andersen: To fulle menn – Jokke & Valentinerne, 1987

Odd René Andersen valgte å strippe ned sangen «To fulle menn», og fikk skryt av dommerene.

– Jeg liker dette veldig godt, sier Bjørn Eidsvåg.

– Men jeg skulle ønske at du holdt den nede enda lenger, legger han til.

– Jeg prøvde, sier Andersen og ler.

Kristensen sier seg enig med Eidsvåg:

– Gåsehud, konkluderer han.



GÅSEHUD: Kristian Kristensen fikk gåsehud av opptreden til Odd René Andersen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

6. Melis: Alene – Arif Murakami, 2017

Artisten Melis lagde sin egen versjon av Arifs hit «Alene», og dommerne ble blåst av banen av opptreden.

– Dette er gøy å se på. Dette er kveldens hittil største showinnslag. Du blir tøff og girlpower i måten du gjør det på, sier Eidsvåg.

Likevel legger han til at han mangler litt av sårbarheten.

Her sier dog Kristensen uenig:

– Jeg digger som faen at du gunner på. Du er sinnsykt fierce. Du bare dryler på, og du synger helt sykt bra, sier Kristensen.

Han trekker også frem Melis som sin favoritt under kveldens sending.

Mens Dancke ønsker å utfordre artisten med å vise litt mer av seg selv neste gang.

GIRLPOWER: Gjestedommer Bjørn Eidsvåg syns fremførelsen til Melis ga følelsen av Girlpower. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

7. Damien: Bak en sky heim – Janove, 2018

Rapperen Damien, som egentlig heter Martin Bråthen (37), la ikke skjul på at han hadde mye nerver knyttet til kveldens «Stjernekamp», når han dedikerer sangen til sine to døtre.

Til tross for nervene, falt opptreden i god jord hos lørdagens dommerpanel.

– Dagens modigste låtvalg, sier Dancke.



Hun legger til at det ikke er fullstendig rent hele veien, men ble likevel rørt av formidlingsevnen til rapperen.

– Det handler ikke om å synge perfekt. Det handler om å formidle. Det gjør noe med oss. Det føles. Bak alt så ligger formidlinga, og når du får til det, er det bare å si gratulerer, legger Kristensen til.



MODIGSTE: Christine Dancke mener Damiens låtvalg er kveldens modigste. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

8. Mia Gundersen: 5 fine frøkner – Gabrielle, 2014

Gundersen er den eneste som valgte å synge en sang av en kvinnelig artist.

– Sykt bra show. Nå skal vi dra på Gay bar, sier Kristensen.

– Selhøytideligheten din er veldig liten. Jeg har full respekt for deg. For en dame du er, sier Eidsvåg.

FORBILDE: Dommerpanelet mener Mia Gundersen er et bra forbilde. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

9. Tone Damli: Bare når det regner (Berre når det regna) – Chris Holsten, 2021

Dommerene holder det kort etter at Tone Damli fremfører kveldens siste låt.

– Du har hørt på rådene, og det har betalt seg for deg, men mest av alt for oss. Tusen takk, sier Dancke.

– Velkommen hjem, sier Eidsvåg avslutningsvis

Damli blir tydlig rørt av tilbakmeldingene, og noen tårer dukker opp i øyekroken mens hun står sammen med programleder Kåre Magnus Bergh.

Både Eidsvåg og Dancke trekker Damli frem som kveldens favoritt.