NRK legger ned 4ETG

I fem år har en rekke komikere laget innhold til NRKs Youtube-satsning 4ETG. Nå er satsningen historie.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.



Redaksjonssjef for humor i NRK underholdning Christina Rezk Resar, bekrefter til Dagbladet, at det er slutt for YouTube-satsningen.

– Ja, det stemmer. Kanalen NRK4ETG har bestilling ut juni og er i fullt vigør ut perioden, bekrefter Rezk Resar.



4ETG fikk navnet, av den enkle grunn at programlederne Ole Fotland, Pernille Hunnes og Kristoffer Torpe, har kontor i fjerde etasje.

Humor-trioen har premiere på det nye gameshowet «Hail Mary», allerede på torsdag. Hvor de inviterer kjente duoer til en spillekveld.

– I tillegg holder redaksjonen på å lage det som vil være 4ETGs siste video, som vil komme ut i NRKTV og på vår YouTube-kanal før de har sin siste arbeidsdag. Dette vil bli et endelig farvel med et publikum som har fulgt oss trofast gjennom fem år, forteller redaksjonssjefen.

4ETG startet i 2018, og har tidligere hatt komikerne Henrik Hilde, Henrik Farley, Jonas Lihaug Fredriksen, Karsten Blomvik og Martha Leivestad med på laget.

Også Annika Momrak, som har vært programleder for P3 Gull og MGP har vært programleder for humor-kanalen på YouTube.

– Vi er utrolig stolte av det flotte arbeidet som er lagt ned i NRK 4ETG over mange år. Dette er et fantastisk prosjekt som har dyrket fram flere morsomme talenter og som har betydd mye for NRK, men etter fem år har vi nå kommet til et punkt hvor vi skal omprioritere midlene til nye prosjekter, forteller Rezk Resar til Dagbladet.