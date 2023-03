Norske skuespillere må i ny rettsrunde: – Er ikke redd for en ny runde

VG meldte saken først.

I fjor ble skuespillerne Nicolai Cleve Broch (47), Jon Øigarden (51) og Agnes Kittelsen (42) frifunnet på alle punkter i et søksmål fra sine egne agenter i danske «Panorama Agency».

Agenbyrået saksøkte de tre norske skuespillerne for kontraktsbrudd, blant annet fordi nordmennene nektet å betale ettervederlag etter at de hadde sagt opp kontrakten med sin agent.

Da God kveld Norge møtte Øigarden i høst var det kjent at agentbyrået hadde anket dommen.

– De kommer til å tape igjen. For meg er dette ferdig, og jeg er ikke redd for en ny runde, sa skuespilleren.

Nå må altså skuespillerne tilbake i rettssalen for nok en runde i september, i Østre Landsret i København.

Norsk Skuespillerforbund førte saken for de tre skuespillerne i fjor sommer. Forbundsleder Knut Alfsen sier til VG at han vet lite om anken utover at datoene for ankesaken nå er satt.

– Men jeg er litt overrasket, for det var en veldig klar dom. Foreløpig tar vi dette til orientering, sier Alfsen til VG.