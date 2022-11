Norske Girl in Red på turné med Taylor Swift

GOD KVELD NORGE (TV 2): Norske Girl in Red er klar for turné med superstjernen Taylor Swift.

SUPPORT: Girl in Red skal være support for Taylor Swift sammen med en rekke andre artister. Foto: Mark Blinch/Giorgio Viera

Det skriver Taylor Swift selv på Instagram.

En rekke andre artister følger også med, deriblant Paramore, Phoebe Bridgers og HAIM.

– Jeg klarer ikke vente med å se deres nydelige ansikter ute der. Det er lenge siden sist, skriver Swift under innlegget der hun annonserer turneen.

Swift skriver at det i første omgang er snakk om en turné i USA, men at de på sikt også annonserer konserter internasjonalt. Muligens kan norske fans dermed forvente å se Girl in Red på samme scene som Swift om ikke lenge.

Tidligere i år mottok Marie «Girl in Red» Ulven pris for både «årets utgivelse» og «årets Spellemann».

– Det var veldig gøy. Det var også litt stressende først fordi jeg skjønte ikke hva som skulle skje. Jeg fikk bare vite at det var en overraskelse som var veldig tidskritisk, uttalte Girl in Red til God kveld Norge den gang.