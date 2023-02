Norske band ber Tons of Rock droppe Pantera: – Dypt provoserende

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere norske band ber festivalen Tons of Rock om å droppe Pantera under årets festival etter rasismeanklager.

ØNSKES VELKOMMEN: Bandet Pantera ønskes fortsatt velkommen til norske Tons of Rock, til tross for rasismeanklager. Foto: Ethan Miller

For syv år siden gjorde vokalist i rockebandet Pantera, Phil Anselmo, det som kan se ut som en nazihilsen fra scenen, samtidig som han brølte «white power» til publikum. Dette skjedde under en hyllestkonsert til det avdøde Pantera-medlemmet Darrel Abbot i 2016.

Klippet av opptredenen ligger ute på YouTube, og har fått ny oppmerksomhet. Dette har ført til at flere anklager bandet for å være rasister.

En lignende hendelse skjedde under en konsert i Sør-Korea i 2001 - der vokalisten også skrek «white power» ut til folkemengden fra scenen.

Risikerer å stå på samme scene

Etter at anklagene har blusset opp igjen, har flere store festivaler valgt å boikotte bandet og fjerne de fra årets festivaler, blant andre Rock im Park og Rock am Ring.

Til sommeren står bandet på listen over besøkende til norske Tons of Rock som går av stabelen i juni. Nå reagerer flere norske band på at de ikke fjernes.

Det melder NRK i radioprogrammet «Nyhetsmorgen».

– Det er noen signaler man sender da, sier medlemmene i punkbandet Hudkreft om den såkalte Pantera-debatten.

STØRST: Tons of Rock har på kort tid blitt Norges største metal- og rockefestival. I 2022 hadde de over 80 000 besøkende. Foto: Gorm Kallestad

Også det nyfeministiske svartmetall-bandet Witch Club Satan reagerer på Tons of Rocks avgjørelse om å ønske Pantera velkommen til tross for anklagene.

– En håndbevegelse og to ord er nok til å starte en bevegelse, og at dette ikke dysses ned og fortrenges, det synes vi er viktig, sier trommeslageren Johanna Holt Kleive til NRK.

De risikerer å stå på samme scene som det rasisme-anklagede bandet i sommer.

– Det er dypt provoserende, mener de, og legger til at de håper at festivalen tar til seg kritikken og snur i debatten.

– Det å sende Pantera i retur hadde vært et ganske tydelig forsøk på å røske dette ugresset opp ved rota, og gi et genuint statement om at rock og metall er for alle, avslutter de.

Ønskes velkommen

NRK sier i programmet at de har vært i kontakt med Tons of Rock, som svarer på kritikken:

«Phil Anselmo har beklaget offentlig sin uakseptable oppførsel fra 2016 en rekke ganger. Tons of Rock tror på å gi alle nye sjanser, og ser frem til å oppleve disse legendene på Ekebergsletta til sommeren».

– Når de øverste rockemetall-sjefene i Norge sier til sitt publikum at det er greit, så blir det jo greit i deres øyne. Det er en veldig stor ansvarsfraskrivelse, sier medlemmene i Hudkreft.