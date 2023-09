Norsk toppsjef tar Kanye West i forsvar

Administrerende direktør i Adidas, Bjørn Gulden, viser sin støtte ovenfor rapper Kanye West.

Dette er direktørens første offentlige kommentar om nedfallet av selskapets forhold til West etter at han kom med gjentatte antisemittiske uttalelser i fjor.

– Jeg mener Kanye West er en av de mest kreative menneskene i verden. Både innen musikk og det jeg kaller gatekultur, sier Gulden i den podkasten «Godt Selskap».

– Veldig uheldig



Videre roser Gulden West for å ha skapt en vellykket Yeezy-linje for merket og at Adidas mistet en av «de mest suksessrike samarbeidene i historien».

– Som en kreativ person, kom han med noen uttalelser som ikke var så gode. Det fikk Adidas til å bryte kontrakten og trekke produktet. Veldig uheldig fordi jeg tror ikke han mente det han sa, og jeg tror ikke han er en dårlig person – det kom bare ut slik, sier Gulden.



Den administrerende Adidas-direktøren understreker at slike ting kan skje når man jobber med tredjeparter.

– Det er en del av spillet. Det kan skje med en idrettsutøver – det kan skje med en entertainer. Det er en del av virksomheten.

Fikk oppfordringer om å droppe ham

Klesgiganten fikk flere oppfordringer fra folk i underholdningsindustrien og politikken om å droppe rapperen som partner. Det skriver Deadline.

Selskapet ga selv ut en uttalelse hvor de annonserte at de ville avslutte samarbeidet:

– Selskapet vil avslutte produksjonen av Yeezy-merkede produkter og stoppe alle betalinger til Ye og hans selskaper. Adidas vil stoppe Adidas Yeezy-virksomheten med umiddelbar virkning.



Det var ikke bare Adidas som skilte lag med rapperen etter de kontroversielle uttalelsene. Selskaper som Balenciaga, CAA og Gap har også avsluttet sine samarbeid. Sistnevnte trakk West seg fra selv forrige måned.