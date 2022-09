Norsk realityprofil måtte slette abort-innlegg etter massive reaksjoner

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Jeg innså at det kanskje ikke var så normalt å dele likevel, sier Ex on the Beach-profil Caroline Nitter etter abort-avsløringen.

Forrige uke valgte Ex on the Beach-profil Caroline Nitter å åpne opp om graviditet, og at hun og samboer Cristian Brennhovd planlegger å ta abort.

I innlegget på Instagrams historiefunksjon, som hun delte med sine godt og vel 80.000 følgere, skrev hun følgende:

«For å overshare (avsløre, journ. anm) litt mere: Jeg er kvalm, sur og supergravid.»

Videre skriver 23-åringen at hun har erfart at naturlig sykluser ikke fungerer som prevensjonsmiddel, men at det ikke er noen grunn til å sende henne gratulasjoner.

«Blir obv (åpenbart, journ. anm) ingen Cr Jr. Jeg skal reise og kose meg i mange år til», skrev hun i innlegget.

Måtte krype til korset og slette

Reaksjonene skal ikke ha latt vente på seg, og bare etter få timer var innlegget fjernet.

Da God kveld Norge møtte Nitter og Brennhovd under fredagens Reality Awards i Oslo, forklarte hun hvorfor hun valgte å slette innlegget.

– Jeg tenkte at det her var en god idé å dele, da dette skjer med mange. Og så innså jeg etter ett par timer at det ikke var så normalt å dele det likevel, sier hun og viser til mengden reaksjoner hun fikk på innlegget.

– Drikker bort sorgene

For henne var valget om å ta abort enkelt, og hun har ikke tenkt å la seg påvirke av at aborten ennå ikke er gjennomført.

– Så jeg måtte være litt etterpåklok, noe jeg sjelden er. Så da måtte jeg krype til korset og slette innlegget. Men, nyheten er ute, og jeg drikker bort mine sorger i kveld.

Men hvordan går det med deg. Har du vært på sykehuset?

– Ja, det går fint. Jeg skal dit i neste uke. Og det er krystallklart hva jeg skal velge. Og det er utrolig mange som må gjøre det, og som gjør det av ulike grunner, så det er ikke noen kvaler av den grunn. Så jeg skal bare drikke og kose meg i dag.

Aktuell debatt

Internasjonalt har flere kjente røster valgt å dele sin aborthistorie som en reaksjon på USAs høyesteretts beslutning om å innskrenke abortloven.

Blant disse er datter av Alec Baldwin, Ireland Baldwin (26).

I juni delte hun en video på TikTok, der hun fortalte om egen erfaring med abort som følge av en hendelse i tenårene.

Av videoen går det fram at hun i ung alder ble voldtatt mens hun var fullstendig bevisstløs. Hun fortalte ikke dette til noen andre enn en sykepleier som hjalp henne. Baldwin valgte å ta abort.

Noen år etter den hendelsen, ble hun uventet gravid med sin daværende kjæreste, som hun var «veldig misfornøyd» med.

– Jeg valgte meg, og jeg ville valgt meg igjen. Det er ditt liv, det er ditt valg, konkluderte Baldwin med.

Omtrent samtidig delte artist Lily Allen sin historie på Instagram:

DELTE SIN HISTORE: Lily Allen var blant de mange som delte sin aborthistorie før sommeren. Foto: Pascal POTIER

– Jeg skulle ønske folk kunne slutte å legge ut eksempler på forklaringer til å ta abort. De fleste jeg kjenner, meg selv inkludert, ville bare ikke ha en f - -ing baby. OG DET ER GRUNN NOK! VI TRENGER IKKE Å RETTFERDIGGJØRE DET. Det burde ikke måtte sies, uttalte hun.

– En av de verste dagene i mitt liv

Også skuespiller Laura Prepon valgte å bruke sin stemme i sosiale medier.

– En av de verste dagene i mitt liv var da jeg tok valget om å avslutte en graviditet i andre trimester.

HADDE VALGET: Skuespiller Laura Prepon. Foto: Jordan Strauss

Hun fortalte at de hadde funnet ut at fosteret ikke ville være levedyktig, og at hun var takknemlig for at hun den gang hadde et valg.

Jeg ber for oss alle, så vi kan komme oss gjennom denne vanskelige tiden og vinne tilbake kontrollen over egen kropp.

Tidligere har også skuespiller og sanger Alyssa Milano (49) delt sin historie. I podkasten «Alyssa Milano: Sorry Not Sorry», fortalte hun at hun i tidlig 20-åra tok abort - to ganger.

– Jeg visste på det tidspunktet at jeg ikke var i stand til å være mor, så jeg valgte å ta abort, sa hun åpenhjertig.