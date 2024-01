Nordmann vant Emmy i natt

Denne helgen startet den 75. årlige Emmy Awards-utdelingen i Los Angeles, og natt til søndag var det duket for den første av to utdelinger av «Creative Arts Emmys».

HBO-serien «The Last of Us» fikk hele åtte Emmy-trofeer, og ett av dem gikk til Espen Nordahl fra Norge.



– Det er utrolig gøy å bli anerkjent for noe vi har jobbet så lenge og hardt med som «The Last of Us», sier Nordahl til God kveld Norge.



«THE LAST OF US»: Nordahl har bidratt på HBO-serien «The Last of Us». Foto: HBO MAX

– Utrolig spennende

I sommer ble Nordahl og Håvard Munkejord, begge fra Storm Studios, nominert for sine bidrag til strømmegigant-serier i kategorien «Outstanding Special Visual Effects in A Season or A Movie».

En pris som førstnevnte endte opp med å vinne.

– Det har vært utrolig spennende å være med på noe så stort. «The Last of Us» er et prosjekt som har betydd veldig mye for oss på Storm, både på grunn av forholdet mange av oss har til kildematerialet og teamet, og tilliten vi fikk til å lage noen av de mest krevende effektene i serien.

Storm Studios' arbeid på dystopiske «The Last of Us» dreide seg i hovedsak om hvordan zombiene smitter mennesker.

Både han og Munkejord var til stede i Los Angeles under utdelingen, og Nordahl forteller at det ble en stor feiring etterpå, sammen med alle de andre Emmy-nominerte.

I samme kategori var også «Andor», «House of Dragon», «The Lord of the Rings: The Rings of Power», «The Mandalorian», «The Nevers», «Shadow and Bone», «Ted Lasso», «The Umbrella Academy» og «Wednesday» nominert.



Munkjord var nominert for bidraget sitt til «Shadow and Bone» sesong 2.

– Viser at det ikke er en tilfeldighet

Administrerende direktør i Storm Studios, Thomas Reppen, hadde ikke mulighet til å følge med på utdelingen, men forteller at han fikk en melding av Nordahl da han vant.

– Jeg hadde en Facetime-samtale med dem da jeg våknet. Da var de fremdeles i lokalene, og de var helt i ekstase, sier Reppen.

Han forteller at han er veldig glad på Nordahl og Studios sine vegne.

– Det er kjempekult. Dette har vi jobbet for veldig lenge, så det er utrolig gøy.



– Det at vi i det hele tatt fikk to nominasjon er helt utrolig, men det viser at det ikke er en tilfeldighet. Vi er et lite norsk selskap, og jobber for å bli en respektert aktør i bransjen. Så det å nå vinne en pris er veldig gøy, legger han til.