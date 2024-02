Nora Angeltveit snakker ut etter fødselsdramaet

PÅ PLASS PÅ LØPEREN; Nora Angeltveit dukket opp på rød løper for første gang etter hun ble mamma. Foto: Aage Aune / TV 2

I november avslørte komiker og influenser Nora Angeltveit (33) at hun hadde blitt mamma for første gang.

Gladnyheten om at hun hadde blitt mor til en liten gutt, delte hun selv på Instagram. Her åpnet hun også opp om at det hadde vært en dramatisk fødsel.

– Etter en brutal 22 timers lang fødsel trodde jeg at jeg hadde vært gjennom det vondeste i livet. Matheo så helt perfekt ut, men etter å kjent ham i akkurat ti minutter merket vi at noe ikke stemte, skrev hun da.

– Minutter senere ble han hentet i ambulanse og fraktet til Rikshospitalet og ble hasteoperert. Han hadde en sjelden «feil» inni seg, men Norge har leger i verdensklasse!, skrev hun videre.

Fredag dukket hun opp på den røde løperen under årets Vixen Awards på The Hub i Oslo. Her åpnet influenseren opp om mammarollen.

– Unntakstilstand



– Det går helt greit. Jeg overlever, men det er unntakstilstand. Det hjelper veldig å få luftet seg litt. Det var på tide, sier hun til God kveld Norge.

Hun legger til at det å bli mamma, har vært «mer stress» enn hun trodde. Likevel har hun vært heldig med at den lille gutten har et godt sovehjerte.

– Jeg beklager for å si det, men jeg har fått et barn som åtte til ni timer hver natt. Jeg sover hele natten. Mye stress på dagen, men jeg sover veldig godt.

NY MENING: For Nora Angeltveit har livet fått en ny mening etter at hun ble mamma til lille Matheo. Foto: Camilla Blok / TV 2

– Meningen med livet



På spørsmål om hva som har overrasket henne mest ved å bli mamma, svarer hun:

– Hvor mye tid det tar, og hvor mye «FOMO» jeg har. Men det er overraskende hyggelig faktisk, sier hun.

Hva betyr «FOMO»? FOMO = På engelsk «Fear of missing out», som på norsk betyr frykten for å gå glipp av noe.

– Folk sier jo at det er meningen med livet, og da jeg var gravid tenkte jeg «ja, særlig», men det er jo meningen med livet, legger hun til.