Nora Angeltveit (33) har blitt mamma: – Merket at noe ikke stemte

Komiker og influenser Nora Angeltveit (33) har blitt mamma.

33-åringen deler gladnyheten på egen Instagram, hvor hun også forteller om dramatikken under og etter fødselen.

– Etter en brutal 22 timers lang fødsel trodde jeg at jeg hadde vært gjennom det vondeste i livet. Matheo så helt perfekt ut, men etter å kjent ham i akkurat ti minutter merket vi at noe ikke stemte, skriver hun.

– Minutter senere ble han hentet i ambulanse og fraktet til Rikshospitalet og ble hasteoperert. Han hadde en sjelden «feil» inni seg, men Norge har leger i verdensklasse! konkluderer den relativt nybakte mammaen.

Hun sier de nå endelig har fått tatt med sønnen hjem.

– Jeg er helt rørt og overveldet over all hjelp vi har fått hos både Ullevål og riksen av alle jordmødre, sykepleiere, leger og psykologer. Vi er heldige. Og jeg er spesielt takknemlig i disse dager, fortsetter Angeltveit.

– Dette var kortversjonen, men nå skal jeg først nyte en ny boble hjemme som jeg håper er litt mindre dramatisk.

Uplanlagt svangerskap

Tidligere har Angeltveit delt åpent om sine tanker rundt det uplanlagte og overraskende svangerskapet.

Hun trodde nemlig ikke at hun kunne bli gravid.

I januar skulle hun nemlig utredes for endometriose, som ifølge NHI er en tilstand der vev av liknende type som slimhinnen i livmoren vokser utenfor livmorhulen.

Tilstanden kan gi symptomer som sterke menstruasjonssmerter, eventuelt smerter ved eggløsning.

– Jeg har hatt veldig mye mensensmerter. Men gynekologen var opptatt av at det ikke var noen egg som hun kunne se. Så sa hun at vi måtte finne ut av det med disse eggene først, sa hun til TV 2 i september.

Hun dro til og med til en fertilitetsklinikk, som heller ikke kunne finne noen egg. Dermed sluttet hun på prevensjonsmidler.

– Mamma ble veldig lei seg for at hun ikke skulle få barnebarn, og kjæresten min ble kjempelei seg. Jeg var midt oppi jobb, så jeg tenkte at jeg ikke hadde tid til å forholde meg til det her.



Men ti dagere senere kom sjokkbeskjeden.

Fødselsskrekk

Angeltveit og kjæresten, som ikke ønsker å være offentlig, var gravide.

Hun gikk da i gang med podkasten «Er det noe liv?», hvor hun har intervjuet kjendiser om deres erfaring med barn.

Her har hun også snakket om at hun gruer seg til fødsel.

– De har kommet med gode råd, men også mange skrekkhistorier. Det er jo noen som har vært gjennom helt ville fødsler. Det er ganske brutalt, men jeg sitter jo her og smiler og er glad, så alt ordner seg, har hun sagt til TV2.