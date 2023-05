Noman Mubashir om tiden etter bruddet: – Har vært vondt

I februar kunne Noman Mubashir (48) bekrefte at han og kjæresten gjennom 12 år har gått hvert til sitt.

Under premierefesten til Viaplay-serien «Halvors eventyrlige verden», lettet NRK-programlederen på sløret om hvordan det har vært å stå i bruddet.

– Det går jo opp og ned, sånn er det jo for alle som har vært gjennom et samlivsbrudd. Vi var jo sammen lenge, i tillegg til at det var barn med i bildet.



Prøver å bli komfortabel

På søndag delte Mubashir en tekst på Instagram, hvor han skrev at han prøver å bli komfortabel i eget selskap etter samlivsbruddet.



– Sånt går jo ikke over med det samme, og det kan ta lang tid. Jeg er tilhenger av at man skal kjenne på det å være alene også. Jeg vet at det er mange som går gjennom det samme.



Programlederen forteller at han ønsker å dele egne erfaringer i håp om å inspirere andre.

– Jeg tenker at du ikke må flykte fra sorgen og ensomheten, du må konfrontere den. At du kjenner på smerten og kjenner på det å være alene.



Flyttet hjem

Videre forteller Mubashir at han bestemte seg for å flytte hjem til Strømmen etter bruddet med kjæresten.

– Det er viktig å ha gode venner og familie rundt seg, derfor flyttet jeg tilbake til Strømmen. Der har jeg mamma og pappa fem minutter unna. Jeg er heldig som får god støtte av folk rundt meg.



Programlederen forteller at han tilbringer mye tid hjemme hos foreldrene sine.

– Jeg er hjemme hos dem nesten hver dag, og det er bevisst, fordi jeg tenker at vi kan være der for hverandre.

Vil ikke forhaste seg

Mubashir forteller at han ikke har blitt vant til singeltilværelsen.

– Jeg er et menneske som gjerne vil være i et forhold og liker å ha en kjæreste. Samtidig vil jeg ikke «rushe» inn i noe nytt, fordi jeg kjenner at jeg ikke er klar for det. Jeg tenker at man ikke skal kaste seg inn i noe nytt når man ikke er klar. Det går jo utover den du eventuelt møter også.

På spørsmål om han har testet ut datingapper, svarer han:

– Nei, det tør jeg ikke. Jeg har jo ikke vært på date på 13 år, jeg husker jo ikke hvordan det er. Datingapper fantes jo ikke da jeg var singel sist, ler han.



I tillegg tror Mubashir at datingkulturen har endret seg med årene.

– Jeg tror det er annerledes. Jeg føler man kanskje er mer direkte nå enn tidligere. Før var man litt mer «gentle» og brukte mer tid enn det man gjør nå.

– Derfor har jeg funnet ut at jeg bare må ta det som det kommer, så håper jeg drømmemannen finnes der ute. Jeg orker ikke være alene resten av livet, sier han lattermildt.



– Jeg har grått mye



TV-profilen forteller at han har latt seg selv kjenne på sorgen, og at det har vært en viktig del av prosessen etter samlivsbruddet.

– Jeg mener at det er viktig å gråte masse og kjenne på smerten. Jeg har grått mye. Jeg har til og med begynt å gråte når jeg har syklet på trening, eller vært på løpetur. Det er som noe utløses når du sliter deg ut. Det har vært en lettelse.

I tillegg til bruddet, har Mubashir nå mindre tid med ekskjærestens barn.

– Vi er fortsatt masse sammen, men jeg savner hverdagen med dem. Jeg har gjort alt for barna under oppveksten deres, de var jo bare ett år da vi ble sammen. De har ikke sett noe annet enn at jeg alltid har vært der. Det er også en del av sorgen, at man ikke får hverdagen med dem lenger. Det har vært veldig vondt.



Mubashir avslutter med å fortelle at han har det bedre og at han ser positivt på fremtiden.

– Det vil gå over. Det gjør det jo, alt går jo over. Man skal aldri miste håpet. Det er sommer snart, det blir jo spennende. Forrige sommer var bare kjip, og jeg var mye alene. Nå har jeg det bedre.