Niklas Baarli utsatt for utbredt svindelmetode: Dette sier ekspertene

TV- og radioprofilen Niklas Baarli (33) forteller i «Frokostshowet på P5» at han nylig ble utsatt for svindel.

Baarli forteller i frokostshowet at han fikk en melding fra det han trodde var posten. I beskjeden sto det at en pakke ventet ham på postkontoret, og at han derfor måtte oppgi kortinformasjonen.

– Jeg er jo en relativt ung mann, jeg er 33 år. Jeg skal ikke gå på ting som dette her, sier programlederen.

Ga fra seg kortinformasjon

Baarli forklarer at han trodde han hadde bestilt en pakke fra internett, og at han hadde glemt det.

– Det skjer hele tiden, tilføyer medprogramleder Stian Røste.

Baarli forteller videre at han derfor gikk inn på lenken og fylte ut informasjonen som var etterspurt.

– Jeg fylte ut all kortinformasjonen min og lurte på hva jeg hadde bestilt og gleda meg voldsomt. Så tok det ett sekund så fikk jeg en melding: «Hei. Vi ønsker å komme i kontakt med deg angående et av dine VISA-kort hvor vi har observert mulige indikasjoner på svindelforsøk, stjålet kort eller kortdetaljer på avveie. Hilsen DNB», forteller Baarli.

– Fikk ikke en krone

Programlederen forteller videre at han ble ringt opp av DNB, som kunne fortelle at noen i Frankrike prøvde å ta ut 20.000 kroner fra den ene kontoen til Baarli.

– Men det viser seg at jeg heldigvis ikke hadde noen penger på den kontoen, så de fikk ikke en krone, sier han avslutningsvis.

Utbredt metode

Pressesjef i Posten Norge, Kenneth Pettersen sier til God kveld Norge at dette er en svært utbredt svindelmetode.

– Det er leit å høre at Baarli har blitt utsatt for denne formen for nettsvindel. Jeg vil rose han for å være åpen om dette og forhåpentligvis er det forebyggende, slik at flere blir oppmerksomme på det, sier Pettersen til God kveld Norge.

Pettersen forteller videre at bak denne type svindelforsøk står det profesjonelle svindlere som bevisst utnytter tilliten som ligger hos kjente merkevarer.

– Det er både sjofelt og særdeles spekulativt.

Pettersen sier til God kveld Norge at det sendes ut store mengder med svindelmailer, og derfor er sjansen stor for at en av disse mailene tilfeldigvis treffer deg når du nettopp har handlet på nett og venter en pakke.

– Det bør blinke et varsellys når du får en link eller en SMS som innebærer at du skal legge igjen personalia med kontonummer.

Pettersen har en klar beskjed til alle Postens kunder:

– I Posten sender vi ikke ut mailer eller sms hvor du skal legge igjen kontoinformasjon.

PHISHING: Ved SMS og oppringing kan svindlerne få tak i offere raskere Foto: TV 2

Phishing

Avdelingsleder ved DNBs senter for finansiell kriminalitet, Sebastian Claydon Takle forteller God kveld Norge at den type bedrageri Baarli ble utsatt for kalles «phishing».

– «Phishing» er en samlebetegnelse på de bedragerimodusene hvor de kriminelle forsøker å få deg til å gi fra deg noe du egentlig ikke vil gi fra deg. Dette kan være kortnummer, passord, tilgang til nettbanken og mye mer. De gjør dette ved å utgi seg for å være noen du har tillit til, om det er posten, skatteetaten, DNB eller politiet, sier Takle.

Takle forteller God kveld Norge at det finnes mange underkategorier av «phishing». For eksempel «SMishing», som er når svindlerne kontakter deg på SMS. Takle trekker også fram «voice phishing», som er når svindlerne ringer deg direkte.

Takle har en rekke tips for å unngå å havne i svindelfella. Se faktaboksen under for å lese hans tips.

Ekspertens tips for å unngå svindelfella Vær kritisk til informasjonen du får Angrepene kommer ofte gjennom kanaler vi har mye tillit til, for eksempel ved telefonsamtaler og SMS. Takle forteller at vi tidligere oppdaget mesteparten av svindelforsøk ved å se på språk eller narrativ, men at det ikke er like lett lenger. Derfor er det viktig å være kritisk til informasjonen du får, spesielt på nett. Tenk på dette før du gjennomfører en handling Har du bestilt en pakke? Hvis du er usikker, kanskje du kan sjekke dette før du legger inn kortdetaljer. Hvorfor trenger de kortdetaljene dine? Har du bestilt noe du ikke har betalt for? Er det toll? Sender toll ut slike meldinger? Vær skeptisk til hvorfor du skal gjennomføre en handling. Det er spesielt to ting de kriminelle utnytter Når vi blir lurt utnytter de kriminelle gjerne én av to ting. Enten at vi ikke liker kjedelige oppgaver, for eksempel å legge inn kortnummer. Ellers bruker de tidspress som virkemiddel - at du må gi bankIDen din nå, ellers forsvinner pengene dine fra kontoen. Sebastian Claydon Takle forteller at hvis vi er bevisstgjort på disse metodene, kan vi kanskje klare å fange opp mer av det som skjer.

– Kriminelle har drevet med «phishing» i mange år og vi har alle lært oss å være svært skeptiske til e-poster. Men nå har det skjedd en del endringer det siste året som har ført til at mange flere blir lurt. Språket har blitt bedre, historiene er blitt mer troverdig og de har flyttet seg bort fra e-post og over på tekstmeldinger, Facebook Messenger og telefonsamtaler, forteller Takle.

God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Niklas Baarli.