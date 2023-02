Nicola Peltz Beckhams bryllupsplanleggere med motsøksmål

På tampen av 2022 sendte Nelson Peltz (80) inn et søksmål mot to ansatte i Plan Design Events, etter bryllupet til datter Nicola (28) og hennes ektemann Brooklyn Peltz Beckham (23).

Bryllupet, som fant sted i april, var en tre dager lang affære, og skal angivelig ha kostet over 30 millioner kroner.

Peltz hevder i søksmålet at bryllupsplanleggerne Nicole Braghin og Arianna Grijalba, ikke skal ha klart å håndtere den omfattende gjestelisten.

Videre påstår han at bryllupsplanleggerne nektet å refundere et depositum på 159.000 dollar - som tilsvarer rundt 1,6 millioner kroner.

Omtaler Peltz som en «bølle-milliardær»

Peltz hyret inn Plan Designs-duoen kun seks uker før bryllupet. Kort tid senere fikk de sparken, grunnet at de skal ha oversolgt deres evne og ekspertise om bryllup av dette kaliber, mener han.

Ifølge Daily Mail, skal Braghin og Grijalba angivelig ha svart med å sende inn et motsøksmål til en domstol i Miami forrige uke.

Tabloidavisen skriver at Peltz i søksmålet blir omtalt som en «bølle-milliardær», hvor de argumenterer med kontraktsbrudd og «innblanding» i en forretningsavtale.

De saksøker også bruden Nicola, moren Claudia og bryllupsdesigner Rishi Patel. De krever rundt 500.000 kroner i erstatning, pluss omkostninger.

Mener søksmålet er full av unøyaktigheter

Avisen skriver videre at duoen sier i søksmålet at de jobbet 17 timers-skift for å møte klientens krav, etter at de tok over fra den forrige bryllupsplanleggeren. De beskriver jobben som kaotisk, der mange ting gjensto for å få bryllupet i havn - blant annet gjesteliste, kake og blomsterdekor.

Brooklyn Beckham og Nicola Peltz under et motearrangement med VOGUE. Motemagasinet fikk også eksklusiv rett til parets bryllupsbilder. Foto: JP Yim /AFP

Peltz og Plan Designs-duoen skal angivelig ha avtalt et honorar på rundt tre millioner kroner, hvor Peltz betalte halvparten som et depositum.

En talsperson for Nelson Peltz har kommentert til avisen at bryllupsplanleggernes søksmål er full av unøyaktigheter med påstander uten hold.