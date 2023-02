Nick Carter med motsøksmål etter overgrepsanklager

Nick Carter (43) har anlagt motsøksmål mot Shannon Ruth (39) og Melissa Schuman (38), kvinnene som mener Backstreet Boys-medlemmet skal ha forgrepet seg på dem.

Ruth saksøkte Carter i desember og mener overgrepet skal ha skjedd etter en konsert for 21 år siden, da hun var 17 år gammel.

I 2017 anklaget artist og skuespiller Schuman sangeren for voldtekt.

I et blogginnlegg hevdet hun at det påståtte overgrepet skjedde i 2003, da hun var 18 år gammel.

Nå saksøker Carter kvinnene for anklagene gjort mot han.

BACKSTREET BOYS: Kevin Richardson, Brian Littrell, Nick Carter, and Howie Dorough er alle kjent som medlemmer av The Backstreet Boys. Foto: Jordan Strauss / NTB

Benekter anklagene

I søksmålet hevder Carter at Ruth og Shuman angivelig var involvert i en fem år lang konspirasjon for å trakassere og ærekrenke ham, som begynte med et blogginnlegg skrevet av Schuman midt i #MeToo-bevegelsen.

Videre hevder artisten at Shuman og hennes far, Jerome Shuman, skal ha påvirket Ruth til å blåse opp sine påstander om å bli misbrukt av han. Det skriver Page Six.

Backstreet Boys-artisten bemerker at han ikke har blitt siktet for noen av de påståtte forbrytelsene.

– Carter ga ingen tilbud om å forlike og nektet å forhandle noe med Schuman eller Ruth, ikke engang når de spesifikt ba om et «lavt tilbud», påpeker advokatene hans i motsøksmålet.

Hevder å ha utnyttet den avdøde broren

Carter anklager også Ruth og Schumans for å ha utnyttet broren, Aaron Carter, som døde av i november 2022.

– Schuman, Jerome og Ruth utnyttet Aarons skjøre tilstand og familiepåkjenninger for å skjule deres ærekrenkende kampanje med troverdighet, og brukte nådeløst og gjentatte ganger Aaron for å prøve å legitimere deres useriøse historier, hevder sangeren.

Carters advokat Michael Holtz sier følgende om saken:

– Som vårt motkrav er beskrevet i detalj, har Nick vært målet for en ondsinnet og langvarig konspirasjon. Han har aldri gjort de opprørende tingene han har blitt anklaget for; faktisk er han offer for en kalkulert og samordnet desinformasjonskampanje designet for å ødelegge hans rykte.