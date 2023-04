Nick Carter blir stilt for retten etter overgrepsanklager

GOD KVELD NORGE (TV 2): Backstreet Boys-medlemmet blir nok en gang saksøkt for seksuelle overgrep.

STILT FOR RETTEN: Backstreet boys-medlemmet blir tatt til retten etter overgrepsanklager. Foto: Ethan Miller / AFP

Nick Carter (43) blir saksøkt av sangeren Melissa Schuman (38). Nå blir han stilt for retten.

Det melder TMZ.

Det skjer seks år etter hun først anklaget han for seksuelle overgrep.

I 2017 hevdet Schuman at det påståtte overgrepet skjedde i 2002, da hun var 18 år gammel. Sangeren hevdet at Carter skal ha tvunget henne til å utføre oralsex på ham, for så å ha forgrepet seg på henne.

Også den gangen nektet Carter for anklagene.

Anmelder etter ny lov

I 2018 leverte Schuman en politianmeldelse mot Carter. Distriktsadvokaten i Los Angeles vedtok at de ikke kom til å gå videre med Schumans sak, ettersom foreldelsesfristen på saken hadde utgått i 2013. Saken ble derfor henlagt.

Tidligere i år trådte imidlertid en ny lov i California i kraft. Loven utvider foreldelsesfristen for rapportering av seksuelle overgrep.

Dermed vil Schuman nå ta Carter til retten.

Leverte motsøksmål

Shannon Ruth (39) saksøkte Carter i fjor for et overgrep som angivelig skal ha skjedd i 2001.

Søksmålet hevder at Carter beordret den da 17 år gamle Ruth til å utføre oralsex på ham. Videre påstår Ruth at artisten forgrep seg på henne.

Carter har i ettertid avvist anklagene fra Ruth.

Tidligere i år leverte Carter et motsøksmål mot begge kvinnene som anklaget han for overgrep.

BACKSTREET BOYS: Nick Carter er kjent fra boybandet Backstreet Boys. Her er han med de andre medlemmene. Foto: Jordan Strauss / AFP

Hevder det er et PR-stunt

Carters advokat, Liane K. Wakayama, forteller i en uttalelse til TMZ at motsøksmålet mot Schuman og Ruth fortsetter som planlagt.

– En dommer i Nevada avgjorde nylig, etter å ha gått gjennom de omfattende bevisene vi la frem, at det er sterke grunner for Nick Carter å forsette med søksmålet mot Schuman.

Videre hevder Wakayama at Schumans historie er utarbeidet for å skade, ærekrenke og presse Carter.

– Melissa Schuman har fortalt denne historien i mange år, men påstanden hennes var falsk da hun først kom med den i 2017 - og det er den fortsatt, sier Wakayama til TMZ.

– Dette PR-stuntet vil ikke stoppe Nick fra å holde Schuman og hennes medsammensvorne ansvarlige for den umåtelige smerten og lidelsen deres oppførsel har forårsaket.