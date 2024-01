Nettet koker etter dette

Det florer av rykter rundt stjerneparet Tom Holland og Zendaya etter at sistnevnte nylig tok et litt spesielt grep.

Skuespiller Tom Holland (27) og skuespiller Zendaya (27) er to av Hollywoods største stjerner.

Etter at de spilte mot hverandre i «Spider-Man: Homecoming» i 2017, oppfølgeren «Far from Home» i 2019 og «Spider-Man: No Way Home» i 2021 har det oppstått søt musikk mellom de to.

Men nå stusser fansen over en ny detalj.

Stjerneparet skal på mystisk vis ha sluttet å følge hverandre på sosiale medier, noe som har skutt fart i ryktene om at de nå har gått hver til sitt.

Men bruddspekulasjonene skal Tom Holland nå ha slått hardt ned på.

Reporter spurte rett ut

«Spider-Man»-stjernen var nemlig ute og gikk med en kompis i Los Angeles fredag, da en reporter fra TMZ huket tak i skuespilleren.

I videoen, postet av TMZ, spør reporteren rett ut om bruddet mellom han og Zendaya stemmer.

Da svarer Holland kort: «Nei nei nei nei, absolutt ikke».

ROMANSE PÅ FILM: Tom Holland og Zendaya på rød løper sammen Foto: Emma McIntyre

Fjernet alle

Zendaya fikk nemlig alle fans til å heve øyenbrynene tidligere denne måneden da hun fjernet alle, inkludert kjæresten, fra Instagram-følgelisten.

Selv om det er ukjent hva som fikk skuespillerinnen til å rense hele vennelisten på Instagram, skrev hun et innlegg til fansen rett etter:

«Challengers April 26th», skrev hun sammen med en plakat av sin kommende film. Wishing you all the most beautiful new year✨»

Zendaya har ikke delt noe nytt siden, og Holland på sin side, som for øvrig fortsatt følger Zendaya på Instagram, har ikke postet noe på plattformen siden november 2023.

Skuespilleren har tidligere vært ærlig om hvordan og hvorfor han egentlig ikke holder tritt med sosiale medier.

Holdt romantikken hemmelig

Paret, som spiller Peter Parker og MJ i «Spider-Man»-filmene, utløste først romanserykter i 2017 og bekreftet offisielt romansen i 2021 etter at de ble fotografert kyssende i en bil i juli 2021.

«Zendaya og Tom gjorde virkelig sitt beste for å holde romansen hemmelig da de begynte å date,» sa en kilde eksklusivt til Us Weekly.

Zendaya har også adressert publikums interesse for romansen med Holland.



«Deler av livet mitt aksepterer jeg at kommer til å være offentlig,» sa «Euphoria -skuespillerinnen til Elle i august.

«Men jeg har kontroll over hva jeg velger å dele, samtidig som du ikke kan gjemme deg,» la hun til.