Netflix ville kansellere serie etter at Christina Applegate fikk alvorlig diagnose

Under innspillingen av sesong tre av Netflix-serien «Dead to Me», ble den 50 år gamle skuespilleren Christina Applegate diagnostisert med den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS).

Ifølge Helsedirektoratet er MS en alvorlig sykdom som hovedsakelig rammer unge voksne.

Nå snakker Applegate ut til The New York Times om hvordan det var å få diagnosen sommeren 2021.

Kommer aldri til å akseptere

50-åringen forteller at innspillingen av «Dead to Me» ble satt på vent i hele fem måneder mens hun gjennomgikk behandling for den autoimmune sykdommen.

– Det var en følelse av «la oss gi henne medisiner sånn at hun kan bli bedre», også er det ikke noe bedre. Men det var bra for meg. Jeg trengte å prosessere tapet over livet mitt, tapet over den delen av meg. Så jeg trengte tiden, sier Applegate til New York Times.

Skuespilleren forteller imidlertid at hun aldri kommer til å akseptere diagnosen.

– Akseptere, nei? Jeg kommer aldri til å akseptere dette. Jeg er forbanna.

Videre forteller hun at hun begynte å merke symptomer allerede under innspillingen av første sesong i 2019, i form av balanse- og mobilitetsproblemer.

– Jeg skulle ønske jeg hadde vært mer oppmerksom. Men hvem var jeg til å vite?

Roser medskuespiller

I løpet av intervjuet kommer det også frem at Netflix vurderte å kansellere hele serien i etterkant av Applegates helseproblematikk.

– Men jeg sa: «nei. Vi skal gjøre dette, men vi skal gjøre det på mine premisser», sier hun, men innrømmer også at å fullføre serien er det tøffeste hun noensinne har gjort.

Applegate legger til at hun fikk god støtte av produksjonen, og trekker frem medskuespiller Linda Cardellini som en ekstra god støttespiller.

STØTTESPILLER: Linda Cardellini har vært en god støttespiller, forteller Christina Applegate til New York Times. Foto: O'Connor

– Hun var min nummer én, min kriger, min stemme. Det var som å ha en mammabjørn.

I tillegg til å fullføre den siste sesongen, var det veldig viktig for Applegate å stille opp i markedsføringen i forkant av premieren.

– Det er første gangen folk får se meg sånn som jeg er. Jeg har gått opp 18 kilo og jeg kan ikke gå uten stokk. Jeg vil at folk skal vite at jeg er veldig klar over det.

– Forhåpentligvis kommer folk seg over det (Applegates forandringer i utseende, journ.anm), og kan nyte slutten av denne serien, avslutter skuespilleren.