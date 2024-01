Nektet å synge egen superhit: – Liker den ikke

Rapper Nicki Minaj (41) opptrådte på en nyttårsfest i Miami søndag. Her fikk fansen seg en overraskelse, da den amerikanske artisten stoppet midt i superhiten «Starships». Det skriver New York Post.

I en TikTok-video fra festen, ser man artisten synge uentusiastisk et par av linjene i låten, før hun vinker med hånden for å få stoppet sangen helt.

– Vent litt. Jeg fremfører ikke den sangen lenger, dere, sier hun i mikrofonen.

Fansen reagerer i skuffelse, før stjernen legger til:

– Jeg liker den ikke. Hva vil dere at jeg skal gjøre? Dum sang, sier hun om 2012-hiten.



Skuffelse blant fansen

Avgjørelsen om å droppe sangen, har fått Minaj-fans til å måpe.

– Det er den som fikk oss alle til å elske deg. Ikke glem oss, skriver en fan i kommentarfeltet på TikTok.

– Starships betaler fortsatt regningene hennes og er en fan-favoritt, skriver en annen.



Til tross for at mange fans er skuffet over at rapperen ikke lenger ønsker å fremføre den bestemte sangen, har Minaj også mottatt støtte.

– For å være ærlig, så er det en forferdelig sang, skriver en bruker.

– Hvordan ville du følt det hvis alle rundt deg var sånn «gjør den tingen du gjorde for 12 år siden», etter at du har utviklet deg og gjort bedre ting siden den gang, skriver en annen.

– Hvorfor gjorde jeg det?



Det er ikke første gang artisten har uttrykt sin avsky for låten som ga henne en American Music-pris og en Billboard.

I et intervju med Pollstar Live i 2020, delte hun sin mening om sangen.

– Jeg hater Starships. Jeg tenker: «Hvorfor gjorde jeg det?» Jeg tenker virkelig på det hver gang jeg hører den, sa hun da.