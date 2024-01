Nektes kontakt med eksen

LØSLATT: Gypsy Rose Blanchard er løslatt fra fengsel etter å ha sonet sju år for medvirkning til drapet på moren. Foto: Stella Pictures / NTB

I desember ble Gypsy Rose Blanchard (32) løslatt fra fengsel, etter at hun i 2016 ble dømt til ti års fengsel for medvirkning til drapet på moren Clauddine «Dee Dee» Blanchard.

Hun har sonet sju av ti år, og er nå ute på prøveløslatelse.



Det var hennes daværende kjæreste, Nick Godejohn (34), som gjennomførte drapet, og han soner livstid i fengsel. Det er ham 32-åringen nå blir nektet å ha kontakt med.

BESTEVENNER: Gypsy Rose Blanchard og moren Dee Dee Blanchard poserer smilende sammen. Ingen hadde noen anelse om at Gypsy ikke var døende, og at moren bare hadde lurt henne til å tro det. Foto: Facebook

Nektes kontakt

I dag er Blanchard hjemme i Louisiana sammen med ektemannen Ryan Scott, som hun møtte mens hun sonet i fengsel.



Ifølge rettsdokumenter TMZ har fått tak i, kommer det frem at 32-åringen nektes å ha kontakt med Godejohn så lenge hun er ute på prøveløslatelse.



Hun får ikke lov til å ta kontakt med ham verken via epost, tekstmeldinger eller skrive eller kommunisere med ham gjennom en tredjepart.

Vilkårene i prøveløslatelsene er ellers ganske fri og hun er ikke begrenset til husarrest.

Ifølge TMZ bruker hun store deler av tiden til å gjøre ting som hun har gått glipp av bak lås og slå.

Hun er imidlertid pålagt å fullføre et poliklinisk psykisk helseprogram.

Planla drapet

Blanchard og Godejohn møttes på nettet mens førstnevnte bodde sammen med moren sin.

Moren hadde i årevis skapt et inntrykk av at Blanchard var et dødssykt barn, og fikk henne til å bruke rullestol, barbere hodet og tvang henne til å ta medisiner hun ikke trengte.



LURT: Gypsy Rose Blanchard ble lurt hele barndommen til å tro at hun var dødssyk. Foto: HBO

Det var først da 32-åringen møtte Godejohn at sannheten ble klar for henne.

Sannheten var at moren Dee Dee led av sykdommen Münchausen-by-proxy, og at Blanchard i virkeligheten var helt frisk.

Münchausen-by-proxy er en sykdom hvor en forelder eller omsorgsperson fremkaller sykdom hos barn eller andre personer de har ansvar for, med mål om å selv få omsorg og oppmerksomhet.

Det var da paret planla å ta livet av moren, for å få Blanchard ut av morens manipulasjon.

Livet hennes har bakgrunnen for flere TV-programmer og filmer, blant annet «Gypsy's revenge» og «The Act».