Navngitt i Epstein-dokumenter: Dette svarer hun

* Sommeren 2000: 17 år gamle Virginia Giuffre møter Ghislaine Maxwell, partner og tidligere kjæreste med Jeffrey Epstein, for første gang mens hun jobber på et spa eid av Donald Trump i Florida. Maxwell tilbyr henne jobb som massør for Epstein.



* 2000-2002: I denne tidsperioden reiser Giuffre mellom Epsteins eiendommer. Giuffre hevder å ha blitt fraktet rundt av Epstein for å gi seksuelle tjenester for ham og flere av hans forretningsforbindelser.

* Mars 2005: Politiet i Florida innleder etterforskning av Epstein etter at moren til en 14 år gammel jente rapporterer om en mistenkt voldtekt av datteren.

* 2006: Politiet sikter Epstein for flere tilfeller av ulovlig seksuell omgang med mindreårige.

* 2008: Delstatsadvokat i Florida, Alexander Acosta, signerer en såkalt non-prosecutions agreement, en form for forlik. I avtalen erklærer Epstein seg skyldig i to lovbrudd på delstatsnivå, samtidig som han slipper unna en rekke tiltalepunkter. Både han selv og hans angivelige samarbeidspartnere i de kriminelle handlingene fikk immunitet fra rettsforfølgelse i sørlige Florida. Ofrene ble ikke informert om forliket, i strid med loven.

* 22. juli 2009: Epstein løslates etter å ha sonet 13 måneder i fengsel i forbindelse med forliket. Under soningen hadde han fått lov til å ta flere turer, blant annet til sin private øy, i tillegg til å jobbe fra sitt eget kontor flere dager i uka. De spesielle soningsforholdene skapte stor offentlig debatt.

* 2009: Giuffre saksøker Epstein og anklager Maxwell for å ha rekruttert henne inn i et liv der hun ble utsatt for seksuell handel mens hun var mindreårig. Saken endte med forlik.

* Mars 2011: Giuffre går ut offentlig med sin historie. Saken publiseres i Mail on Sunday og inkluderer et bilde av Giuffre sammen med prins Andrew.

* Desember 2014: I et rettsdokument forteller Giuffre at hun ble sendt til prins Andrew minst tre ganger da hun var 17 år gammel i 2001. Ifølge Giuffre skal Maxwell ha bedt henne gjøre for Andrew «det du gjør for Epstein».

* 2. januar 2015: Det britiske kongehuset avviser alle anklager om at prins Andrew har hatt «upassende omgang med mindreårige». Andrew nekter å forklare seg under ed.

* 6. juli 2019: Jeffrey Epstein pågripes i New Jersey. Han blir tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på flere dusin mindreårige jenter mellom 2002 og 2005.

* 10. august 2019: Epstein tar sitt eget liv i fengselet. Tiltalen mot ham frafalles.

* Juli 2020: Ghislaine Maxwell blir pågrepet i New Hampshire, siktet for tre tilfeller av å ha rekruttert mindreårige jenter til overgrep.

* August 2021: Giuffre saksøker prins Andrew og anklager ham for seksuelle overgrep. Prins Andrew avviser anklagene.

* 29. november 2021: Rettssaken mot Maxwell starter i New York. Hun er tiltalt for å ha hjulpet Jeffrey Epstein med å rekruttere og misbruke unge jenter og kvinner. Saken om Giuffre er ikke en del av tiltalen.

* 30. desember 2021: Maxwell blir kjent skyldig i fem av seks tiltalepunkter.

* 3. januar 2022: Et forlik inngått mellom Giuffre og Epstein i 2009 offentliggjøres. Det viser at Epstein betalte 500.000 dollar til Giuffre, som i sin tur gikk med på å ikke saksøke noen av Epsteins forbindelser som kunne blitt beskrevet som en «potensiell tiltalt».

* 12. januar: En dommer i New York avviser et krav fra prins Andrew om at Giuffres sivile søksmål mot ham skal avvises, og beslutter at saken skal gå sin gang.

* 15. februar: Det blir kjent at prins Andrew og Giuffre har inngått et forlik som innebærer at søksmålet droppes. De økonomiske detaljene er ikke kjent, men prinsen skal bidra med en donasjon til Giuffres veldedige organisasjon.

* 28. juni: I straffeutmålingen mot Maxwell idømmes hun 20 år i fengsel, i tillegg til en bot på 750.000 dollar, rundt 7,3 millioner kroner.

