– Naturlig lederrolle i meg

GLAD: Line Andersen er glad for at hun takket ja til å være med i «Spillet». Foto: God kveld Norge

Programlederen reflekterer over egen rolle i «Spillet».

Journalist og programleder, Line Andersen (50) er for tiden aktuell som deltaker i TV 2-programmet «Spillet».

Det nye realityprogrammet konkurrerer tolv kjendiser i et sosialt spill, uten å vite hva som skal skje. Andersen innrømmer selv at hun synes det er spennende å følge med, selv om hun vet hva som skjer.

– Det er så spennende klippet at jeg er redd for å bli sendt ut, selv om jeg vet at det går bra, sier hun lattermildt.

God kveld Norge møter TV-profilen under premieren av VGTV-serien «Martha & Fetisha».

Forskjell på skummelt og farlig

Her forteller Andersen om hva det var som gjorde at hun sa ja til å bli med på det helt nye konseptet.

– Det rare svaret er jo, det er jo noe veldig gøy ved å gjøre noe du ikke vet hva er. Å være så gæren!

Programlederen forteller også om et råd hun fikk fra sin niese på sju år, som hun har tatt til seg.

– Hun sa at det er forskjell på hva som er skummelt og hva som er farlig. Det synes jeg vi jenter skal tenke masse på. La oss gjøre ting som er skummelt, så driter vi i det som er farlig.



– Laget av lojalitet og tillit



Andersen forteller at det var en av deltakerne som gjorde oppholdet ekstra spesielt.

– Aller nærmest ved min side, så står Martha Leivestad. Hun er laget av lojalitet og tillit. Derfor var det et fornøyelig opphold for oss.



– Hadde du en spesiell rolle i huset, vil du si?

– Jeg er jo opptatt av rett og galt. Det at vi gjør ting som vi kan stå for etterpå og at vi passer på hverandre. Det er min livsfilosofi, sier hun.



– Litt skummelt



TV-profilen forteller at hun kan ta ledelsen, men at det kan være skremmende.

– Du vet at å ta en lederrolle som kvinne, det er alltid litt skummelt. Da blir man alltid en trussel, hvis en mann gjør det, så er det annerledes. Hvis en kvinne gjør det, så er man opptatt av makt og det er litt skummelt.



– Jeg har nok en slags naturlig lederrolle i meg, som jeg prøver å fordele ut.

Andersen forteller at hun ikke hadde noe ønske om å være sjef i «Spillet».

– Men det kan hende at jeg tenkte på noen gode løsninger, som mine allierte var med på. Så de kaller meg leder, men det var ikke mitt ønske. Mitt ønske var å bidra med klokskap, avslutter hun.