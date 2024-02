Natt & Dag svarer etter Vixen-skandalen: – Et stunt

Kulturavisen fikk kraftige reaksjoner etter at de vurderte antrekkene under Vixen Awards. Leah Isadora Behn henger seg på kritikken.

Kulturavisen Natt & Dag la fredag ut en «moteanmeldelse» fra prisutdelingen Vixen Awards, som gikk av stabelen samme kveld.

I bildeserien av en rekke kjente influensere, var blant annet influenseren Anny Isabella Øvrehus (24) på et av bildene. Der skrev Natt & Dag dette:

«Puppene er så langt fra hverandre, at de kun kommuniserer via Skype, står det i anmeldelsen, etterfulgt av et surt fjes.»

HARD ANMELDELSE: Moteanmeldelsene fra Natt & Dag handlet i dette tilfellet om alt annet enn mote. Foto: Skjermdump / Instagram @NATT&DAG

Anny Isabella Øvrehus skrev i går en kommentar til God kveld Norge om at hun var forebedt på å få både ris og ros på den røde løperen.

– Det tar jeg imot med selvironi og et smil, skriver hun, men legger til:

– Disse uttalelsene derimot som går på hvordan kroppen min ser ut, eller at andre hadde vært mer spennende hvis man skader de ved å slippe et piano på dem, er verken morsomt eller god journalistikk. Dette er noe Natt & Dag burde holdt seg for gode til.

Nå fortsetter kritikken å hagle, etter at flere kjente fjes sperret opp øynene og fikk med seg sjokkuttalelsene fra kulturavisen.

En av dem er selv avbildet i innlegget - nemlig Tiktokeren Oskar Westerlin (25).



– Svak journalistikk

Flere har tatt til Instagram for å dele sin mening rundt kulturavisens moteanmeldelser. Hundrevis har reagert med sinne i kommentarfeltet på innlegget og noen har tydd til Tiktok.

Oskar Westerlin (25) var selv avbildet i innlegget og fikk smake på kulturavisens nådeløse omtale:

«Fistprice James Bond! Med en sløyfe større en sin egen fremtid», skriver de.

Westerlin valgte derfor å ty til Tiktok med et aldri så lite comeback:

– Veldig stusslig og svak journalistikk, skriver han i en melding til God kveld Norge og legger til:

– Jeg så faktisk på outfiten til de natt og dag journalistene, og skjønner jo veldig godt hvorfor de holdt seg bak kamera.

– Vet ikke helt hvilke posisjon de står i til å spekulere i noens fremtid. Et kjapt søk på Proff.no så ser du at de har tapt penger de siste fem åra, og bare er en fornuftig avgjørelse unna konkurs, avslutter han.

– Slippe et piano på henne

En annen som ble avbildet i innlegget er influenser Leah Isadora Behn (18).



«Klassisk og streit», skriver Natt & Dag om Behns antrekk, før de legger til:

«Det eneste vi kanskje hadde gjort annerledes, er å slippe et piano på henne for å gjøre det mer interessant».

Her kan du se hele Instagram-innlegget til Natt & Dag:

Behn, som så pent fikk kommentaren om å få sluppet et piano over seg, har selv kommentert under Natt & Dags innlegg:

«Bare flaut».

God kveld Norge har ikke lyktes i å få en kommentar fra Behn.

– Usmakelige



Influenser og TV-profil, Martine Lunde (27), og reagerer også på avisens uttalelser og kaller det hele usmakelig.

– Da jeg så det tenkte jeg bare at jeg ikke kan forstå at en avis med 20.000 følgere på Instagram snakker negativt om andres kropp, prøver å lage humor ut av mennesker med nedsatt funksjonsevne og gjøre narr av hva andre velger å ha på seg.

REAGERER: Martine Lunde reagerer på avisens kommentarer. Foto: Espen Solli

Lunde sammenligner videre moteanmeldelsene med mobbing.

– Jeg trodde vi hadde kommet mye lenger, men det er ikke rart mobbing fremdeles er et stort problem blant unge når voksne mennesker som dette er forbildene.

Kommentarene falt mildt sagt ikke i smak hos influenseren.

– Jeg synes kommentarene var usmakelige, og jeg håper menneskene det gikk utover ikke tar seg nær av det. Kanskje ikke så lurt å ta avgjørelser som dette når man sitter på bar, men det sier jo også litt om hvor useriøse Natt & Dag er.

– Plagiert hemningsløst



Geir Magne Staurland, redaktør i Natt & Dag, er blitt forelagt kritikken.



– Sannheten om disse moteanmeldelsene er at vi, som så mange andre, har plagiert hemningsløst. Forskjellen er vel bare at vi har gjort det med fullt overlegg, svarer redaktøren i en SMS til God kveld Norge.



Videre skriver Staurland:

– Vi satt på bar og tenkte: Hva skjer om vi vekker den sassy legenden Joan Rivers til live, og tester noen av hennes mest kontroversielle utsagn på de mange juleball-kjolene og gjennomsponsa antrekkene på Vixen Awards? Svaret ble som forventet: En skandale! Men, det er ikke så rart at folk reagerer på dette i 2024, det er jo hentet rett ut av fortiden.



Redaktøren legger til at avisen hadde håpet at noen kanskje skulle klare å avsløre deres plagiering av Joan Rivers.

– For ryddighetens skyld er ikke alle moteanmeldelsene fra Vixen Awards sitater fra Joan Rivers. Når vi gikk tom for passende Joan Rivers-sitater, benyttet vi ChatGPT. Dersom du er usikker på hva som er plagiat eller ikke, kjør det gjennom plagiatmaskinen som felte Sandra Borch!

– Får tolke det som de vil



Moteanmeldelsene av Behn og Øvrehus begrunner han slik:

– Men ja, den skandaløse «puppekommentaren» vår på Instagram, om at «puppene hennes er så langt fra hverandre, at de kun kommuniserer via Skype», det var det Demi Lovato som først fikk høre tilbake i 2014. Og den som først fikk kommentaren om at noen burde kaste et piano på henne, var ikke Leah Behn, men Paris Hilton.

– Men selvsagt – vi skal ikke late som om dette var særlig smakfullt. Flere har påpekt i kommentarfeltet at moteanmeldelsene lukter av «gubbete 2005-humor». Mer presist er det faktisk snakk om kulturtante-humor fra 2012.



På spørsmål om hvorfor de nå ikke fjerner innlegget etter alle reaksjonene, svarer Staurland:

– Det er et stunt, folk får tolke det som de vil.