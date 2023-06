Naboer tilbudt én million hver i kompensasjon – vekker avsky

VEKKER HARME: Et tilbud om ulempekompensasjon for naboer i Halsvik, der Kurt Nilsen har sterk tilknytning, vekker harme. Foto: NTB/Terje Bendiksby

– Jeg håper folk tenker seg om to ganger, sier Kurt Nilsen, som mener han og naboene i Halsvik har fått hytteidyllen ødelagt allerede.

Artist Kurt Nilsen (44) og familien har hatt hytte i lille Halsvik i Gulen kommune, i generasjoner. Han har nå overtatt eiendommen etter sin mor, og artisten har flere ganger delt bilder fra hytteidyllen med sine følgere på Instagram.



Nylig meldte God kveld Norge at hytteidyllen har slått store sprekker. Nilsen og naboene i den lille bygda har fått nok som følge av flere lange perioder med støy- og støvproblemer fra arbeid på et industriområde i Halsvik. De siste månedene har det ifølge beboerne vært «uutholdelig» å være der, og klagene til kommune og Statsforvalter tikker inn både helge- og helligdager.

En av klagerne er Kurt Nilsen.

– Jeg er overbevist om at dette medfører en alvorlig trussel for vår og alle i nærheten sin helse, skrev Nilsen i sin henvendelse til Statsforvalteren.



– En godzilla-turbin rett utenfor hagen

Den siste tiden er det også kommet inn klager på en planlagt vindturbin på området. Vindturbinen skal ha en høyde på 250 meter.

Det er Wergelandgruppa som står bak også dette prosjektet.

– Nå har vi slitt med støv og bråk i lang tid, og så skal det settes opp en godzilla-turbin rett utenfor her. Hva blir det neste, undrer Kurt Nilsen overfor lokalavisa Strilen.

– Det er ingen i verden som vil ha dette foran seg. Kan vi ikke få fred etter alt vi har måttet kjempe mot fra før, spør han.



Ekteparet Jarle og Inger Alise Halsvik er enige med Kurt. De forteller at hele sommeren er ødelagt som følge av frykten for hva som kan komme.

– Vi går og tenker på det hele tiden. Det er belastende, sier Halsvik til avisen.



Tilbudt kompensasjon på én million

Nå skal beboere i Halsvik ha fått et tilbud om ulempekompensasjon for den planlagte vindturbinen.

Strilen avis viser til et brev som skal ha blitt sendt til beboere i Halsvik fra Wergelandgruppa og konsulentselskapet Ny Energi AS..

I brevet tilbys kompensasjon på én million kroner, eller 500.000 kroner og gratis strøm med et årlig tak på 20.000 kWh per år.

Forutsetningen skal være at det blitt gitt konsesjon til å bygge den omtalte vindturbinen.

Dette blir mottatt med avsky hos beboere.

– Det er skittent spill. Det trigger meg heller til å stå enda sterkere imot, sier Halsvik til avisen.

– Håper folk tenker seg nøye om



Kurt Nilsen skal ikke ha mottatt tilbudet ennå, men han ber naboene tenker seg nøye om før de takker ja til et sånt tilbud.



– Jeg tror at de som har tilknytning til Halsvik, har hatt det i generasjoner og som er glade i stedet, tenker seg om to ganger og ler litt av det. Pengene kan tjenes inn et annet sted. Når pengene er brukt opp og en sitter og ser på turbinen og angrer seg, sier han.

God kveld Norge har vært i kontakt med en av beboerne i Halsvik. Han stiller seg bak uttalelsene til Nilsen og Halsvik, og sier at dette er noe de vil ta opp når NVE kommer til kommunen i slutten av juni.

Da skal det holdes et møte om den planlagte testvindturbinen på området. Ifølge beboeren, som ønsker å være anonym, skal da alle instanser samles, i tillegg til beboerne.

– Det er vel og bra. Da får vi høre hva tingenes tilstand er, og vi får sannsynligvis lagt inn de innvendinger vi har.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Wergelandgruppa mandag. De har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Til Strilen har kommunikasjonsdirektør Irene Kjelby Wergeland imidlertid sagt at de ikke ønsker å kommentere vindturbinen, og viser til folkemøtet 26. juni.

Ifølge avisen har hun heller ingen kommentar til kompensasjonen som naboer skal ha fått tilbud om.