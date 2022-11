Nå kommer «Tre Nøtter til Askepott» med ny stemme

Julen her hjemme i Norge er ikke helt den samme før Askepott og prinsen rir avgårde til tsjekkiske toner på NRK, og læreren roper: «hva med studiene?» på norsk, ved hjelp av Knut Risan sin stemme.

Den avdøde skuespilleren har siden filmen først kom på NRK i 1975 hatt alle stemmene.

Men nå kan nordmenn få høre klassikeren med en annen sin røst. Platekompaniet slippet i desember en nyrestaurert versjon, og på sine sosiale medier spurte de hvem som burde dubbe den.

– Overveldende

Valget falt på skuespillerlegende Nils Vogt.

– Det er rett og slett overveldende. Jeg håper at jeg har klart å yte rettferdighet til både filmen og til Knut Risans stemmeprestasjoner. Det har vært en spennende og morsom utfordring som jeg har gått til med stor respekt, sier Vogt i en pressemelding.

Daglig leder i Platekompaniet, Rolf Presthus, sier at det ble tidlig klart at Vogt var en favoritt blant publikum.

I STUDIO: Vogt leser inn de nye stemmene. Foto: Kulturmeglerne

– Det er veldig mange nordmenn som har et varmt forhold til Nils sine roller, og særlig Karl Reverud-karakteren hans fra Mot i Brøstet og Karl & Co. Nils har jo også en helt unik røst, sier Presthus.

Originalen består

NRK sin versjon med Risan kommer fortsatt til å gå på statskanalen, men dette gjør at nordmenn har muligheten til å ha filmen hjemme på Blu-Ray og DVD. Man kan også se filmen på originalspråket med norsk tekst.

Presthus forteller at dette har skapt blandete reaksjoner.

– For oss er det viktig å presisere at vi også er glade i Risans versjon, og at NRK fortsatt kommer til å sende den hver jul. Vi kan med andre ord berolige alle med at julaftens Tre nøtter-tradisjoner forblir som de er, sier Presthus.

Skal vi tro den daglige lederen går salget som varmt tsjekkisk hvetebrød.

– Så langt ser det ut til at versjonen rives av hyllene raskere enn vi rekker å trykke opp kopier.