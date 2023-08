Nå kan du kjøpe «Bohemian Rhapsody»-pianoet

I det som skal være en kopi av det tidligere hjemmet til musikklegenden Freddie Mercury, kan fans nå by på flere tusenvis av ikoniske gjenstander som tilhørte Queen-frontmannen.

Gjenstandene inkluderer håndskrevne tekster til de kjente låtene, kunst og samleobjekter fra Mercurys hjem i London.

HÅNDSKREVET: Dette er den håndskrevne teksten av «Somebody to Love». Foto: SUSANNAH IRELAND

Det er hans nære venn Mary Austin (72), som helt siden hans død i 1991, har tatt vare på gjenstandene som nå auksjoneres bort.

Det blir første gang gjenstandene vises for offentligheten.

Svimlende summer

Utstilligen vil vare i en måned, og prisene varierer fra lave 40 pund til millioner av pund, som tilsvarer alt fra 500 norske kroner til flere millioner kroner.

Det skriver Reuters.

«Vi har designet gallerirommene våre for å gi det en følelse av hvordan det var å bo med Freddie hjemme», sa David MacDonald, leder for salg hos Sotheby's London.

«Hvis han skulle gå inn, ville han umiddelbart gjenkjent noen av rommene vi har laget», la han til.

I hjertet av auksjonen er Mercurys dyrebare, svarte Yamaha-piano som han komponerte Queen-låten, «Bohemian Rhapsody» på i 1975.

Pianoet er estimert til to–tre millioner pund, som tilsvarer i underkant av svimlende 26 millioner norske kroner.

HJERTET AV AUKSJONEN: Dette pianoet ble brukt til å komponere blant annet «Bohemian Rhapsody». Foto: Yui Mok

«Det var en forlengelse av ham selv, hans kreativitet» sa Austin om det lille flygelet og fortsatte:

«Han ville aldri røyke ved pianoet eller hvile et glass på toppen av det. Han ville sørge for at ingen andre gjorde det heller. Pianoet var alltid uberørt».



Håndskrevne tekster

Andre gjenstander for salg er Mercurys krone og kongelige kappe, båret til «God Save The Queen»-finalen, under sangerens siste turné med Queen i 1986. Prislappen er anslått til å ligge mellom 775.000 til en millioner kroner.

LEGENDARISK: Denne kappen og kronen kan nå bli din. Foto: Yui Mok

Også en sølv «barte-kam» fra Tiffany & Co kan kjøpes for et estimat på 5.000–7.700 kroner, som er en del av Freddie Mercurys personlige samling.

Håndskrevne manusskripttekster for «We Are The Champions» har et estimat på cirka 2,5 millioner–3,8 millioner kroner, mens de for «Killer Queen har en prislapp på cirka 650.000–900.000 kroner.