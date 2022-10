Nå har de snakket sammen: – Enige om å se fremover

I slutten av september ble det klart at prins Joachim sine barn mister titlene. Det betyr at de på nyåret ikke lenger kan kalle seg for prinser eller prinsesse.

Dette har skapt storm rundt og i den danske kongefamilien.

Mandag kveld delte det kongehuset en pressemelding hvor dronning Margrethe forklarte sitt valg forklarte sitt valg om å frata de fire barnebarnas titler.

Prins Joachim og hans familie har uttrykt stor skuffelse over dronningens valg.

Flere medier har i ettertid forsøkt å få svar på hvordan forholdet mellom de to partene har utviklet seg.

Ovenfor den en danske avisen B.T bekrefter kongefamilien at prinsen, som bor i Paris, denne uken har vært i Danmark. Under besøket skal han ha snakket med sin mor.

– Ja, det stemmer at dronningen og prins Joachim har snakket sammen på Fredensborg. Alle er enige om å se fremover, og som dronningen selv har gitt uttrykk for, ønsker hun og prins Joachim at freden skal finne veien gjennom denne situasjonen.

Det sier Lene Balleby, kommunikasjonssjef i Det Kongelige Danske Hus.