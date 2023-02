Nå forklarer han seg: – Min mentale helse ble svekket

Mandag møter realityprofil Mayoo Indiran (32) i Oslo tingrett.

Her skal det avgjøres hvorvidt Indiran har krav på mer i erstatning fra staten, etter at han ble pågrepet og siktet for grov narkotikaforbrytelse i 2016.

Saken ble først henlagt i 2020.

Rett før klokken 13 forklarer 32-åringen seg i retten.

– Allerede i april 2016 blir det for første gang kjent for norske media at jeg skulle bli med i Paradise Hotel. Jeg fikk mange muligheter, ble kjent over hele landet og fikk masse oppmerksomhet, starter Indiran forklaringen sin med.

Han legger til at han ble kjent med Abu Hussain etter sin deltakelse.

– Forskjellen mellom meg og andre Paradise-deltakere, var at jeg allerede var et forbilde gjennom jobben min på skolen. Jeg håpte at jeg også kunne bli et forbilde for andre gjennom deltakelsen, med gode verdier og prinsipper, fortsetter han.

Videre forklarer han seg nærmere rundt pågripelsen og siktelsen han sto i i nesten fire år. Her forteller han at den mentale helsen hans ble svekket, og bedret seg ikke under perioden han hadde status som siktet.

– Jeg fikk et distansert forhold til samfunnet, men også mennesker jeg hadde med å gjøre før jeg ble fengslet. Både familie, venner og slektninger, sier han.

Indiran forteller at han ble utfryst og holdt utenfor. Han avslører at han hadde en muntlig avtale med Farmen Kjendis i 2017, og at han derfor valgte å si opp på Rommen skole.

– Det skjedde ikke. Derfor fortsatte jeg å jobbe som IT-konsulent på skolen. Alle samarbeid ble avsluttet, sier han og viser til at han mistet verdifulle oppdrag grunnet siktelsen.



Saken oppdateres fortløpende.