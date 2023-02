Nå er rettssaken i gang

Tilbake i 2016 ble Mayoo Indiran (32) et kjent ansikt for det norske folk, etter sin deltakelse i realityprogrammet Paradise Hotel.

Samme år ble det imidlertid bråstopp for videre TV-opptredener, da han to dager før julaften ble pågrepet og siktet for grov narkotikaforbrytelse.

Saken ble ikke henlagt før i slutten av august 2020. Indiran hadde da vært siktet i tre år og åtte måneder.

I mars 2022 fikk Indiran tilkjent oppreisning og erstatning på totalt 139 705 kroner.

PREGET: Mayoo var alvorstynget før retten ble satt. Foto: Ola Thingstad

Dette var ikke TV-profilen helt fornøyd med. Opprinnelig krevde han tre millioner kroner i erstatning, men etter flere innvendinger fra staten er kravet nå redusert til 1 258 000 kroner.

Nå møtes de i retten for avgjøre nøyaktig hvor mye han har krav på.

– Saksøker krever tap av inntekter fra TV- og underholdningsbransjen, sier Indirans advokat Inam Ghous Ali i en innledning mandag morgen.

Sammenlignes med Funkygine

Videre sammenligner han Indiran med Jørgine Massa Vasstrand, og hennes inntekt i tidsrommet hvor Indiran har vært siktet.

– Hun har hatt inntekt på totalt 13,2 millioner, sier Ali i retten.

Ifølge Indiran selv hadde han ett større potensiale enn «Funkygine» da han ble pågrepet. Han hadde flere TV og underholdningstilbud, og var på det tidspunktet den eneste kjente realitydeltageren med minoritetsbagrunn, forklarer advokaten.

– Han hadde sagt opp skolejobben for å satse fulltid som influenser, og å bygge merkevaren Mayoo.

– Han hadde ingen TV-oppdrag fra pågripelsen i 2016 til frikjennelsen i 2020, påpeker Ali.

Leser opp inntekt

Advokaten viser også til at saken kunne vært avgjort på et mye tidligere tidspunkt. Det har vært svært belastende for Mayoo å være siktet i over tre år, spesielt på grunn av interessen i media, forklarer Ali.

Videre viser Indirans advokat til TV-oppdragene han har hatt etter at han ble frikjent, blant annet Sofa og Kompani Lauritzen på TV 2. Ali leser også opp inntekten til Indiran på sistnevnte.

– 75.000 kroner i en engangssum pluss sosiale kostnadder, deretter 15.000 per ukesprogram som deltageren deltar i. Deltageren er garantert å delta på de to første ukene, leser advokaten opp.

Saken oppdateres fortløpende.