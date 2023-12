Nå er dødsårsaken klar

Onsdag kom den triste nyheten om at «Broklyn Nine-Nine»-skuespiller Andre Braugher er død, 61 år gammel.

Fredag ble dødsårsaken offentliggjort. Ifølge TMZ døde 61-åringen av lungekreft.

Stjernen er kjent fra flere filmer og serier gjennom årene, men er kanskje best kjent for sine roller i «Brooklyn Nine-Nine» og i «Homocide: Life on the Street». Braugher fikk sitt gjennombrudd med filmen «Glory» fra 1989.

Skuespillerkollega Terry Crews, kjent fra filmer som «White Chicks» og spilte med Braugher i «Brooklyn Nine-Nine», har tatt til Instagram for å dele sin sorg over skuespillerens død.

– Jeg er beæret over å ha kjent deg, ledd med deg, jobbet med deg og delt åtte fantastiske år med det uerstattelige talentet ditt, skriver han.

Braugher etterlater seg konen, Ami Brabson, og deres tre barn.