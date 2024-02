Myndighetene slår tilbake mot Gunilla Persson

Gunilla Persson, her avbildet etter tredje delfinale av Melodifestivalen, hvor Persson deltok med låten «La La Gunilla». Foto: Johan Nilsson / TT

Persson hevder at flere av de beslaglagte gjenstandene tilhører datteren Erika Persson. Nå svarer Kronofogden.

18. februar utførte Kronofogden (tilsvarende Namsfogden i Norge), et raid av Gunilla Persson (65) hotellrom i etterkant av hennes deltakelse i «Melodifestivalen».

Persson har nemlig en gjeld på over 630.000 svenske kroner hos Kronofogden.

Namsmannen tok med seg 21 gjenstander til en verdi av rundt 80.000 kroner. I etterkant ble flere av gjenstandene returnert til Persson, da verdien skal ha vært for lav til at gjenstandene kunne selges.

Persson hevder nå at tre av gjenstandene som foreløpig ikke er returnert, tilhører datteren Erika Persson (21).

Det dreier seg nemlig om et par Chanel-sko, en Chanel-veske og en Moschino-veske. Persson ønsker nå å få stoppet det planlagte salget av de beslaglagte eiendelene.

«Modellen, typen, størrelsen og formen på veskene er av en slik karakter at det ikke kan ha gått utenom myndighetene at de må ha tilhørt Erika Persson. Skostørrelsen på skoene er angivelig den samme som Erika Perssons skostørrelse», står det skrevet i anken som Gunilla Persson leverte via advokat Mark Safaryan.



Nå svarer Kronofogden på Perssons uttalelse.

«Da Kronofgoden kom til rommet, var det ingen andre person der enn Gunilla Persson. Persson opplyste at hun delte rom med datteren Erika Persson, men forretningsmannen så ingen tegn til at det bodde noen andre i rommet», skriver de til den svenske avisen Expressen.

At mor og datter hadde hvert sitt rom, bekrefter hotellets personale til Kronofogden. Dermed hevder Kronofogden at Gunilla Persson eier de beslaglagte gjenstandene.

«Samlet sett finner Kronofogden at Gunilla Persson ikke har bevist at eiendelene tilhører Erika Persson eller annen person. Det har heller ikke ellers vært grunn til helt eller delvis å omgjøre Kronofogdens vedtak», uttaler myndighetene til Expressen.