Musti tilbake fra pause: – Tøft å være på et så mørkt sted

Den unge artisten Musti (21) annonserte i fjor høst at hun ville ta en pause fra jobb fremover.

I november måtte 21-åringen avlyse en konsert på Sentrum Scene, og trekke seg tilbake i en periode.

I et innlegg på Instagram fortalte artisten at hun gjorde det for å ta vare på sin psykiske helse.

– Det skremmer meg at jeg kun er 21 år og ser på livet gjennom de mørkeste brillene jeg eier, skrev hun.

– Det eneste jeg vil er å kunne ha det gøy med dere og gjøre verdens beste konsert, men akkurat som ting er nå er det ingenting som er gøy.

Tilbake etter tung periode: – Føler meg friskere

– «Fit to fight»

Nå vender 21-åringen tilbake til musikken, og er klar for å komme seg tilbake jobb.

Det meldte hun selv tidligere i dag på Instagram.

– Etter en pause for å detoxe, puste og reflektere, føler jeg meg bedre, friskere og raskere. Det har vært tøft å være på et så mørkt sted, men jeg har skrudd på lyset her inne and I’m fit to fight, skriver Musti i innlegget.

Til God kveld Norge forteller artisten at det var et tøft valg å avlyse konserten, i frykt for å skuffe fansen.

– Men man må kunne ta tak i seg selv og ta hensyn til seg selv på lik måte som man gjør med alle andre, reflekterer hun.

Musti forteller videre at hun brukte pausen på å ta vare på seg selv.

– Jeg har slappet av veldig mye. Jeg har trent, spist god mat, tatt igjen masse søvn og hengt med familie og venner. Jeg har ikke fått gjort det på en god stund, så det har vært digg.

Spellemannsnominasjon

Tidligere i dag ble 21-åringen nominert til en Spellemannspris, i kategorien «årets hiphop».

Hun har tidligere vunnet to priser under Spellemannsprisen i 2020.

Musti ble kåret til årets nykommer under P3 Gull 2020 for debutalbumet Qoyskayga og EP-en «Mellom høyblokkene», som ble utgitt samme år. Hun fikk også tildelt Oslo bys kunstnerpris for 2020.

Til God kveld Norge forteller artisten at hun er stolt av å være nominert.

– Det er godt å være nominert blant så mange flinke artister. Jeg er stolt av oss alle, sier hun.