Musti avlyser konsert

Saken oppdateres

Rapperen og det unge stjerneskuddet, Musti (21), avlyser konserten sin på fredag. Dette forteller hun på Instagram.

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at det ikke blir noe konsert på Sentrum Scene førstkommende fredag. Jeg føler at jeg er nødt til å avlyse konserten + alt annet som er knyttet til min jobb, skriver den unge artisten.

Videre skriver rapperen at hun er nødt til å ta en pause.

– Jeg kjenner jeg må ta en pause fra alt, selv om det gjør vondt, selv om det eneste jeg vil er at alt skal være normalt.

Musti ble kåret til årets nykommer under P3 Gull 2020 for debutalbumet Qoyskayga og EP-en, «Mellom høyblokkene» som ble utgitt samme år. I tillegg vant hun to priser under Spellemannsprisen 2020. Hun fikk også tildelt Oslo bys kunstnerpris for 2020.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra artistens management, foreløpig uten å lykkes.