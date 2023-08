MrBeast saksøker skaperne av «uspiselig» MrBeast Burger

I 2020 åpnet YouTuber Jimmy «MrBeast» Donaldson (25) fastfood-restauranten MrBeast Burger.

Nå saksøker internettpersonligheten Virtual Dining, selskapet bak burger-restauranten. Han mener de skader merkevaren og ryktet hans ved å servere et produkt som er langt under pari. Det skriver BBC.

YouTuberens fans skal ha beskrevet maten som uspiselig. Han ber nå en dommer gi ham rett til å si opp avtalen med Virtual Dining.

Forårsaket skade på MrBeasts omdømme

Søksmålet, som ble levert til en domstol i New York mandag, anklager Virtual Dining Concepts for ikke å sikre kvaliteten på burgerne, og hevder også her at de til tider var «uspiselige».

– Som et resultat har MrBeast Burger blitt sett på som en misvisende, dårlig gjenspeiling av MrBeast-merket og det har forårsaket vesentlig, uopprettelig skade på MrBeast-merket og MrBeasts omdømme, står det i søksmålet.

Videre hevdes det at YouTuberen ikke har mottatt en eneste krone gjennom partnerskapet.

Har beklaget til fansen

Tidligere har Donaldson beklaget til fans på Twitter som har blitt skuffet over maten, og sagt at han «ikke kan komme ut av» avtalen med selskapet.



Donaldson står bak den nest største YouTube-kanalen i verden, og er den mest abonnerte individuelle skaperen på plattformen.

I 2021 lanserte han en egen YouTube-kanal med filantropi-tema, som har mer enn 10 millioner abonnenter. Han har også en egen veldedighetsorganisasjon som fungerer som en matbank for å mate lokalsamfunn over hele USA.