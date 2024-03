Moteprofilen ble hastet til sykehuset: – Nær døden

Da Janka Polliani våknet av den intense kløen, forsto hun at noe var galt.

I en episode av podkasten «Janka og Marte» forteller moteprofil, Janka Polliani (45) at hun nylig har blitt utsatt for en nær-døden-opplevelse.

Her forteller hun sin kollega, Marte Bratberg (34), at hun fikk en alvorlig allergisk reaksjon, som endte med at influenseren ble hastet til sykehuset.

Intens kløe

Tidligere har Polliani fortalt om hyppig penicillin-bruk, og etter å ha slitt med urinveiene, fikk hun utskrevet en ny kur for å få bukt med problemene.

Etter å ha gått på penicillinet i nøyaktig 24 timer, våknet hun tidlig på morgenen av kløe på hele kroppen. Da hun tok frem lommelykten på telefonen, fikk hun øye på noen store vabler, kløende vabler.

Moteprofilen vekket derfor mannen sin, Stefan, og fortalte ham at hun følte seg dårlig. Inn og ut av bevissthet, får Polliani med seg at mannen ringer ambulanse.

– Jeg hører at han sier «hun er helt hvit, hun er kjempeklam, puster dårlig, tror hun besvimte litt nå». Jeg skjønner ikke hva som skjer, men legger merke til at det kommer ambulansepersonell inn i stua.



Helsepersonellet gir Polliani medisiner, som gjør at hun raskt kvikner til. Hun får så beskjed om at hun har fått et anafylaktisk sjokk.

Anafylaktisk sjokk Anafylaktisk sjokk er en livstuende, generalisert sterk allergisk reaksjon som fører med seg blodtrykksfall og og svikt i pumpefunksjonen i hjertet. Anafylaktisk sjokk eller allergisjokk er en alvorlig form for anafylaktisk reaksjon. De vanligste årsakene til utvikling av anafylaktiske reaksjoner og sjokk er allergiske reaksjoner på medikament, som antibiotika, røntgenkontrastmiddel og smertestillende medikament, og innsektstikk, særlig fra veps og bie. Anafylaktiske reaksjoner og truende sjokk krever rask behandling i form av andrenalininjeksjon og deretter intravenøs væske, antihistamin- og koritsonpreparat, oksygentilførsel og akuttmedisinsk overvåkning. Kilde: Store medisinske leksikon

Hastet til sykehuset

Moteprofilen blir sendt i ambulanse til sykehuset, hvor de setter en adrenalinsprøyte på henne.

– Det var ganske skummelt, for luftveiene mine tettet seg. Jeg slet med å puste, det er en sånn nær døden opplevelse helt uten like. Så sinnssykt at man plutselig kan bli sånn av penicillin, sier hun.

På spørsmål fra Bratberg om hun trodde hun skulle dø, svarer Polliani:

– Ja, det kjentes ut som kroppen skulle dø. Men det er jo det med de anafylaktiske sjokkene, du får jo gift i kroppen. Du får jo noe i kroppen som du ikke tåler, som gjør at kroppen din dør da.



Polliani forteller at hun aldri mer kan ta penicillin.

God kveld Norge har kontaktet Polliani for ytterligere kommentar, og hun skriver i en melding:

– Formen kommer seg veldig raskt selv i alvorlighetsgrad, tok noen dager å hente seg inn igjen. Det er ikke første gang jeg har anafylaktisk sjokk, da jeg er allergisk mot en del matvarer, men jeg klarte ikke å koble dette mot allergi for jeg hadde ikke spist noe.



Svært sjelden

Ragnhild Gulsvik er lungelege ved lungemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål og fungerende leder for Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet. Hun er også leder i Norsk forening for allergologi og immunpatologi.



Hun forteller at reelle allergiske reaksjoner på penicillin kun sees hos pasienter som tidligere har fått behandling med penicillin, særlig hos pasienter som har hatt gjentatte kurer.

I tillegg opplyser Gulsvik at det ikke er økt risiko for å utvikle penicillinallergi ved annen allergisk sykdom.

Lungelegen forteller at det er svært sjelden at det forekommer anafylaktisk sjokk (en akutt alvorlig allergisk reaksjon med betydelig fall i blodtrykk), som følge av bruk av penicillin.

– Kun én av 200.000 pasienter som inntar penicillin i tablettform vil oppleve en anafylaksi, ved bruk av penicillin i sprøyteform ser vi anafylaksi hos én av 100.000, forklarer hun.



De straksallergiske reaksjonene, inkludert anafylaksi og anafylaktisk sjokk, oppstår vanligvis innen den første timen etter sist inntak av medikamentet. I enkelte tilfeller kan de oppstå inntil seks timer etter siste inntak, opplyser hun videre.

Mest alvorlige formen

Gulsvik forteller at et anafylaktisk sjokk ansees som den mest alvorlige formen for akutt allergisk reaksjon.

Videre understreker hun at det er svært sjelden det forekommer dødsfall knyttet til reaksjon på penicillin-bruk.

– Blant pasienter som mistenker allergisk reaksjon på penicillin så vil et stort antall oppleve utslett i hud, regelmessig i form av kløende vabler som flytter på seg. Mange av disse opptrer som en forsinket reaksjon mange timer eller dager etter oppstart.



Lungelegen opplyser at dette ofte kan være plagsomt og skremmende for pasientene. Det er også andre symptomer man burde være oppmerksom på:

– Det er viktig å være oppmerksom på tilleggssymptomer utenom hud og slimhinner, dette kan indikere en mer alvorlig reaksjon, særlig hvis de oppstår raskt. I slike tilfeller anbefales det å ringe 113.

– Ved mistanke om mindre alvorlig reaksjon, for eksempel kun lett hudutslett eller hevelse i leppen, kan fastlege eller legevakt kontaktes.

Utredning hos fastlege

Gulsvik sier at hos pasienter hvor man mistenker allergisk reaksjon på penicillin, skal man ikke gi penicillin eller nært beslektede antibiotika til pasienten.



– Vi anbefaler at alle pasienter som mistenker at de har reagert på penicillin skal vurderes hos lege. Ofte starter utredningen hos fastlegen og i en del tilfeller trenger pasienten en mer grundig utredning i spesialisthelsetjenesten.

– Dette kan innebære blodprøver, hudtester og eventuelt en provokasjon med penicillin, altså at de inntar penicillin i gradvis økende dose under nøye overvåking.

– Hva gjør man da dersom man trenger penicillin, men har fått en slik reaksjon tidligere?

– Man vil i disse tilfellene oftest gi pasienten en annen type antibiotika som ikke er beslektet med penicillin



– I helt sjeldne tilfeller, der vi har meget sterk mistanke om penicillinreaksjon og det er helt nødvendig at pasienten får penicillin, kan vi tilby en såkalt desensibiliserende behandling, der vi gjennom å gi medisinen på en spesiell måte forbigående kan endre immunresponsen slik at pasienten tåler penicillin.