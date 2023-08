Morten Ramm kritiseres etter Instagram-innlegg: «Misbruk av unge»

KRTIKKEN HAGLER: Til vanlig sprer komikeren latter og glede. Nå får han kritikk i innboksen. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Komikeren postet et innlegg hvor han søkte frivillige til hjelp på Nieu Scene. Nå mottar han kritikk i innboksen.

Mandag denne uken la komiker Morten Ramm (45) ut en skjermdump på Instagrams historiefunksjon om at Nieu Scene søker frivillige.

«Vi søker frivillige til å jobbe hos oss! Jobber som innebærer mer ansvar, vil være betalt».

Det har ført til kritikk hvor tilsynelatende noen av komikerens følgere mener at dette er misbruk av unge mennesker.

SØKER FRIVILLIGE: Dette var Instagramhistorien Ramm postet, som han har fått kritikk for i etterkant. Foto: Skjermbilde @rammnieu

Utelukkende positiv respons



Ramm postet nemlig et nytt innlegg kort tid etter, hvor han starter innledningsvis:

MOBBEN ROE NED: I etterkant av hans første post, måtte Ramm forklare henvendelsen etter kritikk i innboksen. Foto: Skjermbilde

«Og for folk som tenker det er misbruk av unge mennesker, så er det snakk om en enkel jobb som innslipp til show, så du kan se showene gratis osv.»

«Nå må mobben roe ned i meldingene her» avslutter han.

Ramm ønsker ikke å svare på God kveld Norges henvendelser, men henviser videre til daglig leder i Nieu Scene, Elise Tonga.

Tonga sier at Nieu Scene har mottatt utelukkende positiv respons rundt frivillig arbeid, og at kritikken kun er sendt til Ramm personlig.

– Folk synes dette er gøy. Nå har vi en kommende festival i slutten av august, så det er først i forbindelse med den at vi trenger litt frivillige, sier Tonga til God kveld Norge.



Hun opplyser at de har mottatt flere søknader.

Daglig leder ser seg ikke enig i kritikken Ramm har mottatt, og synes ikke det er misbruk av unge mennesker.

Hun presiserer at hun synes det er et fint tilbud, for eksempel for studenter som har ekstra tid, og som kanskje ikke har – eller tar seg råd til å komme og se på show.

Ramm skriver også i Instagram-posten at det helt sikkert blir noen andre goder for de frivillige også.

Tonga forklarer at godene Ramm sikter til kan være i form av blant annet klær og billetter til show.

– Også er det jo hvis man gjør en sinnssykt bra jobb så er det jo en god søknad inn videre da, når vi eventuelt skal trenge mennesker.



«Blir det en ordentlig jobb, så er det betaling».

Videre i posten på Instagram skriver Ramm:

«Blir det en ordentlig jobb, så er det betaling».

– Hva legger man i en ordentlig jobb? For er det ikke en ordentlig jobb å slippe mennesker inn på show?

– Jeg tror Morten mener hvis du skal sette av hele kvelden din og at du skal stå ansvarlig for store oppgaver, hvis du skal ha et større ansvarsområde, så er det betalt, forklarer Tonga.

Større oppgaver kan være artistansvar eller bartendere, presiserer hun.

Hun hevder at flere kultursentre også bruker frivillige, i likhet med Nieu scene.

Bruker ikke frivillige

I en melding til God kveld Norge, skriver daglig leder ved Latter, Kjersti La Motte, at de ikke bruker frivillige til sine arrangementer, men at de er kjent med at festivaler ofte bruker frivillige.

– Vi har 15 personer som jobber på innslipp, og disse får betalt tariff. I år har vi ingen festival på Latter, men har tidligere betalt vanlig tariff også på festival, legger hun til.



Produksjonsselskapet Over Norge drifter show på Edderkoppen Scene og Christiania Teater. Daglig leder i Over Norge, Åsmund Gjønnes Tvedten, sier i likhet med La Motte, at de ikke bruker frivillige i forbindelse med deres arrangementer.

Nå opplyser LO at det er et trolig voksende problem at frivillighetsbegrepet blir strukket lenger og lenger.

BRUKER IKKE FRIVILLIGE: Åsmund Gjønnes Tvedten er daglig leder i Over Norge. Foto: Annika Byrde

– Trolig voksende problem



Studentrådsgiver i Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lars E. Måseide, sier til God kveld Norge at LO generelt mener at unge bør passe på at de ikke blir utnyttet til gratisarbeid.

Han presiserer at det ikke er uvanlig at man har frivillige til arrangementer eller festivaler i bytte mot for eksempel billetter til arrangementer.

– Frivilligheten er viktig i både kultur- og idrettsbransjen, legger han til.



IKKE UVANLIG, MEN: LO er kjent med bruken av frivillige til arrangementer eller festivaler, men mener at det trolig er et voksende problem. Foto: Terje Pedersen

Likevel forteller studentrådsgiveren at det er et voksende problem de ser gjennom blant annet LOs sommerpatrulje at frivillighetsbegrepet blir strukket lenger og lenger, og fortsetter:

– Og vi ser mange tilfeller der det egentlig er snakk om et ansattforhold der man har krav på lønn.

Skillet mellom frivillig arbeid og utnytting av unge er med andre ord vanskelig å svare konkret på, ettersom det kommer helt an på den enkeltes situasjon og arbeidsoppgaver, opplyser Måseide.

– Men jeg reagerer også på at Nieu Scene sier at de frivillige må gjøre «en helt sinnssyk bra jobb» for å kanskje få jobbe der senere.

– Frivillighetsarbeid er ikke noe audition, sier han.



Måseide presiserer at han synes praksisen hos Nieu Scene virker å være innenfor, og han uttaler seg om «frivillighetsproblematikken som unge ofte møter på».

Tonga presiserer at de ikke bruker frivillighetsarbeidet som en audition:

– Men i likhet med praksisplasser, er det kun positivt om man gjør en god jobb om man eventuelt vil søke arbeid senere.

Skal selvsagt ha betalt

LO hevder at dette er en bransje som har mange aktører som ikke følger spillereglene i arbeidslivet. De mener derfor at unge bør passe på å ikke akseptere for mye – i bytte mot noen gratisbilletter.

– Står man i baren eller må kaste ut eller nekte folk adgang til arrangementet skal man selvsagt ha betalt. Jeg vet ikke hvor dyre billettene til Nieu Scene er, men jeg vil heller vurdert å kjøpe billetter til showene enn å ta på seg for store arbeidsoppgaver gratis, avslutter Måseide.