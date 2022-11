Morten Ramm boikotter fotball-VM

Saken oppdateres

For første gang skal verdensmesterskapet i fotball for herrer arrangeres i Qatar.

Komiker, Morten Ramm (44) la i dag ut et innlegg på Instagram, hvor han forteller at han ikke har tenkt til å se på årets fotball-VM.

– På grunn av korrupsjon i forbindelse med FIFA og tildeling av mesterskapet, pluss massiv kritikk for menneskerettighetsbrudd, forholdene til fremmedarbeidere og diskriminering av kvinner og LHBT-personer, at arbeidere i Qatar er ekstremt sårbare for å bli utnyttet, samt mye overgrep mot migranter, så endte jeg på nei, skriver Ramm.

Komikeren følger på med flere begrunnelser for at han ikke kommer til å se på VM.

– Etter en lang runde landet jeg på å ikke bli med på det herlige fotballsirkuset det kommer til å bli. Storslått og gøy blir det, i en rå by med fete fasiliteter og matcher på nye, high end fotballstadioer, men det er bare så synd det er så mange som har daua på jobb der nede under arbeidet. Det stikker liksom litt kjepper i hjula for min del.

Under tildeling av VM i 2010 hadde ikke Qatar infrastrukturen, arbeidskraften eller fotballstadioer, som var nødvendig for å kunne arrangere et fotball-VM. Derfor ble de helt avhengige av migrantarbeidere for å gjøre landet klart til verdensmesterskapet.

Mesterskapet går av stabelen 20.november.

