Moren tvang brødrene inn i skuespillerbransjen

I den nyeste episoden av podkasten «Call Her Daddy» åpner Cole Sprouse (30) opp om barndommen.

Her forteller han om hvordan han og broren, Dylan, ble tvunget inn i skuespillerbransjen i ung alder.

Riverdale-stjernen forteller at det var foreldrene, Melanie Wright og Matthew Sprouse, som bestemte at de skulle bli skuespillere for å bidra til å gi økonomisk stabilitet til familien.

– Største såret i livet mitt

Før de spilte hovedrollene i Disney-showet «The Suite Life Life of Zack og Cody» tok tvillingene roller i Adam Sandler-komedien «Big Daddy», «That 70s Show» og «Friends».

– Moren min var en utrolig flott og kunstnerisk kvinne, men hun var økonomisk den mest uansvarlige kvinnen noensinne, sier han til podkast-verten, Alexandra Cooper.

TURBULENT: Cole Sprouse og Dylan Sprouse har hatt en turbulent barndom. Foto: Evan Agostini

Videre utdyper Cole at morens økonomiske utfordringer stammet fra psykisk helse og avhengighetsproblemer.

– Jeg tror det var konsekvensen av en eller annen alkymi av avhengighet og mental ustabilitet, og det er sannsynligvis det største såret i livet mitt.

– Det var aldri min lidenskap

Ifølge Insider skal brødrene ha begynt skuespillerkarrieren som kun 8 måneder gamle.

– Broren min og jeg ble satt i skuespill da vi var 8 måneder gamle av moren vår fordi vi trengte penger.

Videre fortalte Sprouse at skuespill aldri var hans lidenskap.

– Jeg tok aldri avgjørelsen om å bli med i kunsten eller å bli skuespiller. Og så det var egentlig aldri min lidenskap.

– Et livreddende show

Skuespilleren beskriver overgangen til Disney Channel som en stor velsignelse.

– Det var på mange måter et livreddende show. Det ga oss mye stabilitet og en rutine som virkelig var nødvendig for broren min og meg på den tiden.

BARNESKUESPILLERE: Dylan og Cole Sprouse har drevet med skuespill hele livet. I ung alder spilte de mot Adam Sandler i Big Daddy. Foto: FRED PROUSER/NTB

Videre reflekterte Sprouse rundt barneskuespillbransjen.

– Jeg tror det er to typer barn i bransjen. Det er «thespian-barna» som velger å gjøre det, og så er det arbeiderklassens barn som, i hvert fall i vårt tilfelle, begynte som et middel til å sette brød på bordet.

– Foreldrene mine kom ikke fra mye. Nå har jeg fått et liv med først og fremst finansiell stabilitet - og overskudd i veldig mange tilfeller. Det er biproduktet av å jobbe i 30 år og velge bort barndommen min.

Til tross for det harde arbeidet brødrene måtte legge ned i karrieren fra ung alder, angrer ikke Sprouse på veien han har tatt.

– Det er definitivt noen ting jeg må jobbe gjennom, men nei. Hvis jeg fikk det samme valget igjen, ville jeg sannsynligvis gjort det igjen.