Moren bryter stillheten etter sønnens død: – En mulig overdose

Mandag kom den triste nyheten om at «Euphoria»-skuespilleren Angus Cloud (25), var blitt funnet død i familiehjemmet.

I en uttalelse til ET Online, sa familien:

– Det er med tungt hjerte at vi måtte si farvel til et fantastisk menneske i dag. Som artist, venn, bror og sønn var Angus spesiell for oss alle på flere måter, uttaler familien.

I uttalelsen forteller familien om hvordan Cloud slet med tapet av sin far, som ble begravet forrige uke.

– Det eneste som gir oss trøst nå, er vissheten om at han er sammen med faren sin igjen, står det videre.

Etter en haug med kondolasjoner fra fans, kollegaer og venner av Cloud, uttaler moren seg nå på Facebook.

– Venner, Jeg vil at dere alle skal vite at jeg setter pris på deres kjærlighet og varme ord til familien min i denne tragiske situasjonen. Jeg vil også at dere skal vite at hans siste dag var en gledelig en, skriver hun.

– Ingen intensjoner om å avslutte livet sitt

Videre skriver hun at sønnen reorganiserte rommet sitt, med hensikten om at han skulle bli værende hjemme en stund.

– Han hadde ingen intensjoner om å avslutte livet sitt. Da vi klemte hverandre god natt den kvelden, sa vi hvor mye vi elsket hverandre, før han sa «sees i morgen», skriver hun og fortsetter:

– Jeg vet ikke om eller hva han kan ha puttet i kroppen sin etter det. Jeg vet bare at han la hodet på pulten der han jobbet med kunstprosjekter, og våknet aldri igjen.

Videre skriver hun at de nå ønsker å finne ut om dødsårsaken kan være en uheldig overdose.

– Han hadde ikke noe ønske om å forlate denne verden. Det er jeg helt sikker på.

Er med i kommende filmer

Skuespilleren hadde flere prosjekter i lufta før nyheten om hans død ble kjent.

Hele tre filmer vil før eller siden komme ut, med Cloud på skuespillerlisten.

Den første filmen vil bli å se på kinolerretet allerede i April 2024.