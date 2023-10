Modellen klinte til på åpen gate

Amerikanske Emily Ratajkowski (32) startet sin karriere som toppløsmodell i Robin Thickes musikkvideo «Blurred Lines» fra 2013.

Modellen har siden den gang skapt en rekke overskrifter når det gjelder datinglivet hennes.

Tidligere har hun blitt koblet til store stjerner som Harry Styles (29) og Brad Pitt (59).



I disse dager ser det ut til at modellen ferierer i Paris– og det tilsynelatende ikke alene.

Lidenskapelig kyss

Ifølge det amerikanske nettstedet Page Six, ble 32-åringen avbildet i hete omgivelser sammen med den franske skuespilleren, Stéphane Bak (27), i kjærlighetens by.

Supermodellen og den franske skuespilleren prøvde imidlertid ikke å skjule sin hengivenhet til hverandre, da de kysset lidenskapelig på fortauet.



Det er foreløpig ikke kjent om turtelduene har kommentert om de er et par eller ikke.

Tror ikke på heterofili

Ratajkowski var tidligere gift med Sebastian Bear-McClard (36). Eks-paret giftet seg i all hemmelighet, etter kun tre uker som kjærester.



GIFTET SEG ETTER TRE UKER: Det tok ikke mange ukene før Emily Ratajkowski og Sebastian Bear-McClard ble mann og kone. Foto: Evan Agostini

I 2020 kunne Ratajkowski røpe at de ventet sitt første barn sammen.

– Sylvester Apollo Bear er endelig her med oss. Han ankom 8. mars 2021, på den mest surrealistiske og vakre morgenen av livet mitt, fylt av kjærlighet, uttalte Ratajkowski på Instagram den gang.

To år etter kunne imidlertid paret avsløre at de gikk hvert til sitt, etter fire år som mann og kone.

Snaue to måneder senere åpnet modellen opp om seksualiteten sin.

I et intervju med Harpers Bazaar i november 2022, fortalte Ratajkowski at hun ser på legning som flytende, og mente at ingen personer er fullstendig heterofile.



– Jeg tror seksualitet er på en skiftende skala. Jeg tror ikke egentlig på «heterofili», sa Ratajkowski til magasinet.